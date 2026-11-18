El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión al margen del APEC, el 18 de noviembre de 2026.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar en las negociaciones de un acuerdo comercial que beneficie a ambas naciones norteamericanas.

Tras el encuentro al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, ambos mandatarios acordaron mantener el diálogo para concretar un acuerdo “mutuamente beneficioso”.

“Esta noche me reuní con el presidente Trump en Shenzhen”, escribió el premier en la red social X. “Discutimos el trabajo en curso para llegar a un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que crearía buenos empleos, impulsaría la asequibilidad y respetaría plenamente los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá”, agregó.

This evening, I met with President Trump in Shenzhen.



We discussed the work underway to reach a mutually beneficial trade agreement that would create good jobs, boost affordability, and fully respect Canada’s languages, culture, and sovereignty. We agreed to continue the work… pic.twitter.com/sZxXHVEIM2 — Mark Carney (@MarkJCarney) November 18, 2026

El encuentro ocurre mientras los gobiernos de Canadá y Estados intentan superar las tensiones comerciales por la política arancelaria de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca en 2025.

En agosto, las negociaciones entre ambos países se interrumpieron y Washington aplicó aranceles del 50 por ciento a distintos productos canadienses. En respuesta, Ottawa advirtió que igualaría “dólar por dólar” los gravámenes.

Canadá fortalece relaciones comerciales con China

El pasado 17 de noviembre, Mark Carney acordó con el presidente de China, Xi Jinping, reducciones arancelarias para facilitar los intercambios comerciales con Canadá.

Como parte del entendimiento, China ofrecerá beneficios arancelarios adicionales a exportaciones canadienses por aproximadamente 400 millones de dólares canadienses. Entre los productos contemplados se encuentran cortes de carne de cerdo congelada, pescado y mariscos.

A cambio, Canadá extenderá durante dos años las exenciones arancelarias para determinados productos chinos de acero y aluminio.

“Hemos restaurado ahora el acceso al mercado para más del 90 por ciento del comercio canadiense previamente afectado por aranceles. Para los agricultores, ganaderos y pescadores canadienses, eso significa nuevos pedidos y mejores precios para su producto”, destacó el premier en la red social X. “Significa mayor certeza y prosperidad para todos los canadienses”, agregó.

Immédiatement après notre arrivée au pouvoir, nous avons pris la décision claire de redéfinir les relations entre le Canada et la Chine. À ce jour, nous avons rétabli l'accès aux marchés pour plus de 90 % des échanges commerciaux qui étaient précédemment soumis à des mesures… — Mark Carney (@MarkJCarney) November 17, 2026

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cehr