Las acciones del laboratorio de inteligencia artificial Anthropic abrieron este jueves a 111.50 dólares en su debut en el Nasdaq, con un alza de 34 por ciento, después de que la compañía completara la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha.

Con ese precio, la valoración del gigante de la inteligencia artificial se eleva a cerca de 2 billones de dólares y supera la de SpaceX en su debut en bolsa.

Los títulos cotizan bajo el símbolo “ANT” después de que la compañía recaudara 81 mil 300 millones de dólares en su salida a bolsa,y otros 26 mil millones en una colocación privada simultánea.

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Los inversionistas respiran aliviados tras la fuerte demanda registrada en la OPI, considerada una prueba crucial para el sector de la IA.

“La magnitud del repunte habitual en la apertura fue significativa y puso de manifiesto la excepcional demanda de acciones”, declaró Neil Wilson, estratega de inversiones de Saxo UK. “Parece que Anthropic ha tomado el relevo de Nvidia como referente del sector de la IA. Su éxito o fracaso tendrá enormes repercusiones para el ecosistema de la IA en general y, en particular, para el momento de la salida a bolsa, que se ha retrasado, de OpenAI”.

Anthropic amplió el miércoles su oferta, fijando el precio de las acciones por encima del rango de 70 a 78 dólares que había previsto. El creador de Claude vendió 980 millones de acciones a 83 dólares cada una.

Tras el debut de Anthropic, los tres índices de Wall Street caían: el Nasdaq bajaba 1.55%, el S&P 500 un 1.59%, mientras que el Dow Jones restaba cerca de 900 puntos, o un 1.95%.

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