EL PRECIO del crudo cerró la jornada con una caída debido a la espera de noticias sobre la guerra que mantiene Estados Unidos con Irán; y sostuvo las pérdidas que se observaron al inicio de la sesión; mientras tanto, el peso mexicano se depreció debido al fortalecimiento del dólar y por las expectativas del mercado de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación finalizó la sesión en 78.19 dólares por barril, lo que significó una contracción de 2.3 por ciento respecto del precio del martes cuando se ubicó en 80.05 dólares por barril.

Por su parte, el WTI finalizó en 83.38 dólares por barril o 3.06 por ciento menos, y sumó tres de las últimas cuatro jornadas con descensos; de acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, en lo que va de noviembre, este recurso energético ha caído 19.9 por ciento.

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El crudo Brent finalizó la sesión en 91.91 dólares por barril con una baja de 1.32 por ciento, sumando su segunda pérdida en las últimas tres jornadas y acumuló un retroceso de 21.87 por ciento en el mes en curso.

18.7 Pesos por dólares la estimación de Banamex en 2026

Asimismo, el peso mexicano cerró la sesión con una depreciación de 2.66 por ciento o 49.0 centavos y cotizó en 18.90 pesos por dólar. Fue la divisa más depreciada de la jornada. Durante las operaciones, el tipo de cambio tocó un mínimo de 18.4115 y alcanzó un máximo de 18.9310 pesos por dólar, nivel que no se observaba desde el 8 de agosto de 2025.

“El peso fue la divisa más depreciada en la sesión y sufrió su mayor depreciación diaria desde el 3 de junio de 2024, cuando cayó 3.97 por ciento después de las elecciones presidenciales de México.La depreciación del peso fue impulsada por el dólar que se fortaleció 0.43 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado, ante las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal”, indicó Siller Pagaza.