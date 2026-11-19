Con el objetivo de atender las necesidades del autotransporte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), diversas organizaciones de transportistas y dependencias del Gobierno federal acordaron realizar mesas periódicas de trabajo para la resolución de problemáticas como la inseguridad, la infraestructura carretera, la movilidad, así como cuestiones regulatorias y laborales.

“El diálogo permanente, acompañado de acuerdos concretos y resultados medibles, es la vía para construir un autotransporte más seguro, ágil y eficiente”, indicó la confederación de industriales en un comunicado.

EL DATO: DESDE OCTUBRE, la Conatram y otras organizaciones tuvieron reuniones con el Gobierno federal para atender temas de prioridad para el autotransporte.

Para fortalecer las acciones contra el robo y la extorsión, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo de México (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional crearán un canal directo para el reporte de estos delitos, el posterior seguimiento para la integración de carpetas de investigación y el desarrollo de los trabajos de inteligencia.

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Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a que al momento de que los operadores presenten denuncias, se realicen con “criterios homologados” y atenderá los casos de abusos en carretera.

Sobre la infraestructura carretera, la Concamin se comprometió a entregar diagnósticos sobre tramos en deterioro que requieren reparación, y aquellos baches que no sean atendidos en 72 horas serán turnados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a sus centros correspondientes.

“Para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera en casetas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) avanza en la interoperabilidad del telepeaje con la autopista México-Toluca, así como en un programa piloto de cobro digital en Tlalpan y Tepotzotlán. También difundirá los alcances del seguro del usuario mediante información en cabinas, boletos de peaje y comunicados”, indicó la Concamin en un comunicado.

Asimismo, se tendrán mesas técnicas con la Dirección General de Autotransporte Federal para trabajar temas de regulación, autorregulación y sobrerregulación de las entidades y los municipios, así como lo relacionado con las placas federales de transporte privado; “se contempla la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los lineamientos de autorregulación del autotransporte federal”.

Respecto a la agenda laboral, tanto la SICT y la Secretaría de Gobernación (Segob) “acompañarán al sector” en una mesa con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para tratar el tema del registro de la jornada laboral de los operadores de vehículos pesados.

“Como parte de los compromisos, se acordó mantener reuniones mensuales de seguimiento con la SICT y la Segob; la próxima sesión está prevista para el 27 de noviembre. Adicionalmente, Gobernación pondrá a disposición del sector a sus delegados estatales para facilitar la atención de las problemáticas en las distintas regiones del país”, puntualizó.