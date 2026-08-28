Congreso perfila darle salida como prioridad

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La agenda legislativa de Morena en la Cámara de Diputados para el periodo ordinario del tercer año de la LXVI Legislatura, que arranca este 1 de septiembre, considera como uno de los temas prioritarios la propuesta de aplicar restricciones para personas con doble nacionalidad que aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura

En un documento, compartido por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, se deja ver que el debate político podría estar marcado la soberanía nacional, seguridad, justicia, regulación digital y combate a la corrupción, así como el paquete económico 2027.

Entre los 30 temas legislativos que el oficialismo hizo saber este jueves que se perfilan para ser abordados se encuentran asuntos que previsiblemente generarán posiciones encontradas entre la mayoría parlamentaria y los grupos de oposición, particularmente aquellos relacionados con la intervención extranjera, el uso de inteligencia artificial, las redes sociales, la seguridad y las reglas electorales para quienes cuentan con doble nacionalidad.

30 temas integran la agenda legislativa de la mayoría

Uno de los asuntos de mayor contenido político será la reforma constitucional para prohibir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o las gubernaturas estatales.

La propuesta abriría un debate sobre los requisitos para acceder a los principales cargos de elección popular y podría generar cuestionamientos sobre derechos políticos y discriminación por condición de nacionalidad.

A este tema se suma la legislación secundaria en materia de nulidad por intervención o injerencia extranjera, así como una reforma en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional, asuntos que podrían adquirir especial relevancia en el debate parlamentario ante la relación de México con otros países y, particularmente, con Estados Unidos.

Sin embargo, el primer gran pulso político del periodo estará en el paquete económico 2027, cuya discusión obligará a las bancadas a fijar postura sobre el rumbo de las finanzas públicas, el gasto gubernamental y las prioridades presupuestarias para el próximo año.

La negociación del presupuesto del próximo año podría convertirse nuevamente en uno de los principales escenarios de confrontación entre la mayoría legislativa y la oposición, al ser uno de los instrumentos centrales para revisar las prioridades de la administración federal.