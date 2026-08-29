Morena va por todo; pretende cerrarle todos los caminos a la Oposición

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El senador campechano Alejandro Moreno, rechaza en forma tajante la iniciativa anunciada por la Presidencia para cancelar derechos políticos a los mexicanos con doble nacionalidad, al advertir que sería un enorme retroceso en los derechos humanos de millones de ciudadanos, que son tan mexicanos como todos.

En ese sentido, el CEN del tricolor puntualizó que la doble nacionalidad no es doble lealtad ni razón para poner bajo sospecha a millones de compatriotas.

La dirigencia nacional dijo que no debe olvidarse que Morena tiene un desastre monumental en su gobierno, aunado a las múltiples crisis que se viven en todo el país, por lo que, indicó, buscan distraer la atención y generar confusión.

+++ “Alito” reconoció a su par del PAN, Jorge Romero de recapacitar sobre la posibilidad de la construcción de un Bloque Opositor para enfrentar a Morena en el 2027.

Los panistas saben que para derrotar a Morena es necesario de un frente único y su porcentaje individual simplemente no les alcanza.

El senador campechano no ha cesado en hacer llamados para construir ese frente único, que vaya un solo frente opositor que les pueda dar la oportunidad de unir fuerzas al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Es la única razón que les podría permitir dar la lucha para derrocar a ese gobierno de la 4T.

Saben los tres partidos que en conjunto podrían ganar la Cámara de Diputados que hoy tiene Morena y sus aliados del Verde y PT. También 12 de las 17 gubernaturas en juego.

Desde luego que no ha sido fácil la tarea que el líder priista haga esos llamados, anote que con anterioridad había recibido negativos tanto del PAN como del propio partido naranja de Dante Delgado.

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Tanto en Morena como en Palacio Nacional alistan candados y tapones para que la oposición no pueda alcanzar ninguna posición de poder. Luego de que los morenistas defendieron a Andy López Beltrán como si fuera la soberanía personificada, el cambio de estrategia no varió mucho y la siempre flamante consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa para que ciudadanos mexicanos que tengan doble nacionalidad deben renunciar a una, la extranjera, para poder aspirar a la presidencia de la República, alguna gubernatura o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum, la envió al Congreso, próximo a iniciar el período ordinario. Específicamente, la jefa del Ejecutivo señaló: “Lo que estamos proponiendo es eso, que una vez que se inscriban cuando quieran ser presidente o gobernador, deben renunciar a otra ciudadanía para garantizar que el interés de la nación esté por encima por cualquier otro interés”.

Sheinbaum agregó que su iniciativa se da por los intentos de injerencias que ha habido en contra de nuestro país y por ello es indispensable que los candidatos sean mexicanos, porque con doble nacionalidad, no se sabe a qué interés supremo responderán.

Se dice que esta iniciativa tiene como objetivo que el exgobernador de Tamaulipas emergió del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero en el fondo, esta propuesta guarda mucha más dedicatorias. Todo esto, al ver peligrar la posibilidad de que el país se pinte de guinda.

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l domingo se despedirá, no solo como presidenta del Senado sino como senadora en funciones, la morenista Laura Itzel Castillo. Se va a la secretaria de la Mujer. El abrazo más significativo, sin duda será el de su coordinador, Ignacio Mier quien la apapacho durante su desempeño. Fue invitada a las juntas de la JUCOPO y siempre tomada en cuenta para los acuerdos con las bancadas.

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