• Resultados en búsquedas

Y nos piden no perder de vista el dato revelado ayer por la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, según el cual han sido localizadas 13 mil 625 personas reportadas como desaparecidas. Lo anterior, nos señalan, resultado de las reformas que se realizaron a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que dotó al Gobierno de mayores herramientas. El balance incluye seis mil 939 localizaciones derivadas de la Plataforma Única de Identidad; tres mil 39 localizaciones producto de la estrategia de búsqueda generalizada con las entidades federativas; dos mil 572 mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 75 realizadas durante búsquedas en territorio. Además, el Gobierno anunció la incorporación de 10 especialistas para analizar técnicamente el registro de personas desaparecidas. “El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos”, refirió Rosa Icela. Ahí el dato.

• Foto del momento político en el Edomex

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Y nos adelantan que la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Estado de México será mucho más que un balance legislativo. Con la presencia de Ariadna Montiel, Citlalli Hernández y Armando Quintero, la gobernadora Delfina Gómez mostrará su brazo político a través de Horacio Duarte y de Paco Vázquez, sus dos principales operadores desde la Secretaría General de Gobierno y la bancada local morenista. Es posible que entre los temas centrales estén el cuidado del presupuesto público, el bienestar animal y el fortalecimiento de la infraestructura local. Nos hacen ver, sin embargo, que más que revisar resultados, la plenaria dejará una fotografía del momento político y, sobre todo, de quién dirige el barco rumbo a lo que viene. En la entidad está más que claro, como antes se señaló que Delfina Gómez conduce, que Horacio Duarte articula y que Paco Vázquez construye los acuerdos desde el Congreso.

• Libia Dennise en el EPIC

Relevante, nos comentan, la visita de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, al Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), porque se refrenda la importancia que tiene para la administración de la mandataria panista el tema de la seguridad. “Cuando somos autoridades confiables y seguimos perfeccionando nuestro modelo a través de la cooperación institucional, avanzamos en el objetivo más importante: brindar la tranquilidad que nuestra gente merece”, expresó durante la visita, nos cuentan. Es sabido que en Guanajuato, la actual administración aplica un modelo que ha sido evaluado positivamente llamado CONFIA, que tiene como pilares la inteligencia, la regionalización, la coordinación y el uso de tecnología para generar información que permita tomar mejores decisiones y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones de seguridad. Está claro que la invitación a acudir a un sitio clave para la seguridad de Estados Unidos, representa un reconocimiento a los resultados en Guanajuato. Ahí el dato.

• Vuelta a la página de la trampa

Y es la UNAM la que ya casi termina de darle la vuelta a la página de uno de los episodios más desafiantes de su historia reciente: el caso de las trampas en el primer examen de admisión a licenciatura que aplicó en línea. Ayer, la institución dio a conocer los resultados del examen de control, aplicado éste sí de manera presencial, y al que sólo pudieron inscribirse quienes estaban en un rango de mayores posibilidades de ingreso de acuerdo con los puntajes requeridos en pruebas recientes. Así, por esa vía, un total de 20 mil 923 alumnos se ganó un lugar para seguir su trayectoria académica en la máxima casa de estudios. Ahora sólo resta que se conozca el informe final de la comisión especial que indagó sobre el proceso fallido y las medidas que se tomarán en adelante para que no ocurran de nuevo anomalías como las ya conocidas. Queda una lección para quienes pudieron haber hecho trampa de que esa vía nunca será la mejor. Y para la UNAM misma, que debe mejorar sus procesos de contratación y su capacidad de respuesta a los problemas antes de que se le vuelvan crisis.

• ¿Y la operación cicatriz?

Con la novedad de que empiezan a surgir inconformidades en los procesos internos de Morena. Algo que, nos aseguran, podría dar cuenta de que esa tarea post-contienda que suele llamarse operación cicatriz está fallando o faltando. Y es que resulta que en el caso de Colima, la diputada federal con licencia Graciela Valencia calificó como inadecuada la difusión de la encuesta que dio como ganadora a Rosi Bayardo cuando, señaló, sigue abierta y sin resolverse una denuncia que presentó ante la Comisión de Honestidad y Justicia del guinda, en la que señaló hechos “que comprometieron la equidad y la imparcialidad del proceso”. Valencia, nos comentan, considera que lo correcto en este caso es que sea resuelta su inconformidad pues “no se trata de cuestionar a una persona, se trata de defender la legitimidad del proceso”. Nos hacen ver que con el sólo hecho de expresar lo anterior, ya hay un velo de duda sobre el nombramiento que se hizo a principios de semana. Y que éste sólo se borrará cuando todos los que participaron en el proceso le levanten la mano a Rosi. Uf.

• Negociación petista

Y es el Partido del Trabajo el que, es sabido, se está rebelando —o al menos lo intenta— al yugo de Morena en algunos estados mientras en otros le está metiendo colmillo para, en eventuales procesos de alianza sacar buenas tajadas a la hora del reparto de candidaturas. Nos dicen que Arsenio Ortega, comisionado nacional petista en Tamaulipas, ha señalado que, aunque el PT, Morena y el Verde tienen un acuerdo para competir juntos por las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, en el caso de esa entidad todavía no se han iniciado las conversaciones para definir una eventual coalición local. “A la fecha no se ha sostenido ninguna plática o acercamiento” para analizar una posible alianza en ayuntamientos y Congreso estatal, indicó. De ahí que siga viva la posibilidad de que pudieran jugarla solos. ¿De qué tamaño es el pastel en la entidad fronteriza como para darse cuenta de por qué podría servir un estira y afloja en el estado? Bueno pues 43 ayuntamientos y 36 diputaciones locales. Qué tal.