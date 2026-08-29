Resultados en búsquedas

Y nos piden no perder de vista el dato revelado ayer por la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, según el cual han sido localizadas 13 mil 625 personas reportadas como desaparecidas. Lo anterior, nos señalan, resultado de las reformas que se realizaron a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que dotó al Gobierno de mayores herramientas. El balance incluye seis mil 939 localizaciones derivadas de la Plataforma Única de Identidad; tres mil 39 localizaciones producto de la estrategia de búsqueda generalizada con las entidades federativas; dos mil 572 mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 75 realizadas durante búsquedas en territorio. Además, el Gobierno anunció la incorporación de 10 especialistas para analizar técnicamente el registro de personas desaparecidas. “El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos”, refirió Rosa Icela. Ahí el dato.