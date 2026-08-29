Rumbo al 2027

La línea de salida para la elección de 2027 apunta a que Morena mantendrá su dominio político a nivel nacional. El 6 de junio de 2027 México renovará las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales –todos salvo el de Coahuila– y más de 1,800 ayuntamientos y alcaldías.

Morena, el Verde y el PT controlan hoy más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. De las 17 gubernaturas en juego, Morena gobierna 12; el Verde, San Luis Potosí; el PAN, Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, y Movimiento Ciudadano, Nuevo León. Morena es además la primera fuerza en 25 de los 32 congresos estatales.

Las elecciones intermedias suelen atraer menos votantes que las presidenciales. En 2021 participó alrededor de 52% de la lista nominal; en 2024, cerca de 61%. Una participación menor no garantiza el triunfo del Gobierno, pero premia a los partidos con voto duro, estructura territorial y capacidad de movilización. En esas tres variables Morena conserva ventaja frente a una oposición debilitada y fragmentada.

Los preparativos están en marcha. Las verdaderas precampañas serán del 4 de enero al 12 de febrero, el registro de candidaturas del 22 de marzo al 3 de abril y las campañas del 4 de abril al 2 de junio. Otro hito importante será el registro de los convenios de coalición antes de que comiencen formalmente las precampañas de enero.

Los partidos, por supuesto, ya corren. Morena presentó a sus Coordinadores de Defensa de la Transformación esta semana: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosi Bayardo en Colima; después sumó a Imelda Castro en Sinaloa y Santiago Nieto en Querétaro. Son nombres que muy posiblemente veamos en las boletas electorales.

El PAN y el PRI también se preparan, aunque siguen sin resolver si competirán juntos. Acción Nacional comenzó a nombrar coordinadores, entre ellos a Marco Bonilla en Chihuahua y definirá candidaturas por etapas hasta noviembre, mientras sus estructuras locales presionan para permitir alianzas donde ir separados favorece a Morena. El PRI desplegó 50 Defensores de México para 17 gubernaturas y 1,547 operadores en los 300 distritos, pero mantiene abiertas las alianzas con el PAN.

Por difícil que parezca, ni los escándalos políticos, ni las crisis de seguridad, ni la inflación, ni el bajo crecimiento económico, ni nada, se han visto reflejados en siquiera una pista de que Morena pueda perder su dominio a nivel nacional.

Las encuestas apuntan a que Morena y sus aliados conservarán el control de la Cámara. La mayoría simple es el escenario más probable. Tampoco es descabellado que mantengan dos tercios de las curules. Según la metodología y el tratamiento de indecisos, las mediciones recientes colocan al bloque oficialista alrededor de la mitad del voto; en 2024 obtuvo 54% en la elección de diputaciones. Repetir la mayoría calificada dependerá también de cómo Morena, PT y PVEM distribuyan los distritos en su convenio de coalición.

En las gubernaturas, Morena domina, pero el panorama tiene excepciones claras. El PAN parte arriba en Aguascalientes y mantiene ventaja en Querétaro, aunque allí casi una cuarta parte de los encuestados sigue indecisa. En San Luis Potosí, el Verde supera a Morena en mediciones recientes; por ahora descartó una alianza con el PRI. Chihuahua, hoy del PAN, muestra ventaja de Morena aunque la elección está cerrada. Campeche también puede cerrarse entre Morena y MC. Por increíble que parezca, ni la crisis de Sinaloa ni el desgaste político de Baja California han borrado, hasta ahora, la ventaja partidista de Morena. El escenario más probable a nivel local es que el reparto para Morena quede “tablas” y que el PAN pierda Chihuahua.

Movimiento Ciudadano puede ser el actor al que hay que prestar más atención o la decepción. En Nuevo León, Mariana Rodríguez va a la cabeza frente a Tatiana Clouthier o Adrián de la Garza, pero la intención de voto por partido beneficia a Morena. En Sonora, Colosio sería competitivo, pero su candidatura todavía no está definida. El mejor escenario para MC es retener Nuevo León y sumar Campeche y/o Sonora; el peor, perder el primero y conservar únicamente Jalisco entre las gubernaturas que ya controla y que casi pierde en 2024.

En conclusión. El escenario más probable es que en el país que pasa de todo, todo siga como si nada. Morena puede perder algunas curules, sufrir derrotas locales y aun así conservar su dominio a nivel nacional. Morena no se está jugando la vida y la oposición parece que tampoco.