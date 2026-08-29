Foto del momento político en el Edomex

Y nos adelantan que la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Estado de México será mucho más que un balance legislativo. Con la presencia de Ariadna Montiel, Citlalli Hernández y Armando Quintero, la gobernadora Delfina Gómez mostrará su brazo político a través de Horacio Duarte y de Paco Vázquez, sus dos principales operadores desde la Secretaría General de Gobierno y la bancada local morenista. Es posible que entre los temas centrales estén el cuidado del presupuesto público, el bienestar animal y el fortalecimiento de la infraestructura local. Nos hacen ver, sin embargo, que más que revisar resultados, la plenaria dejará una fotografía del momento político y, sobre todo, de quién dirige el barco rumbo a lo que viene. En la entidad está más que claro, como antes se señaló que Delfina Gómez conduce, que Horacio Duarte articula y que Paco Vázquez construye los acuerdos desde el Congreso.