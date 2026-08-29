Libia Dennise en el EPIC

Relevante, nos comentan, la visita de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, al Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), porque se refrenda la importancia que tiene para la administración de la mandataria panista el tema de la seguridad. “Cuando somos autoridades confiables y seguimos perfeccionando nuestro modelo a través de la cooperación institucional, avanzamos en el objetivo más importante: brindar la tranquilidad que nuestra gente merece”, expresó durante la visita, nos cuentan. Es sabido que en Guanajuato, la actual administración aplica un modelo que ha sido evaluado positivamente llamado CONFIA, que tiene como pilares la inteligencia, la regionalización, la coordinación y el uso de tecnología para generar información que permita tomar mejores decisiones y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones de seguridad. Está claro que la invitación a acudir a un sitio clave para la seguridad de Estados Unidos, representa un reconocimiento a los resultados en Guanajuato. Ahí el dato.