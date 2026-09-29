Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 29 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 29 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Calabaza Pay: $60.00 la pieza
- Calabaza Ornamental o miniatura: $35.00 cada pieza
- Calabaza de Castilla: $20.00 el kilo
- Sandía roja: $16.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $18.00 el kilo
- Mandarina sin semilla Marketside: $40.00 cada paquete de 907 gramos
- Lechuga Romana: $17.00 la pieza
- Jitomate Saladette: $27.00 el kilo
- Chile Poblano. $30.00 el kilo
- Pera De Anjou: $52.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos
- Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos
- Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos
- Pescado para caldo: $97.00 el kilo
- Filete tilapia: $108.00 el kilo
- Barrita Surimi: $126.00 el kilo
- Paquete de bocadillos o mini pizzas: $98.00 cada uno
- Dona chocolate o fresa Panovo: $11.00 cada uno
- Cremador para café Coffer pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno
- Yoguth sin azúcar griego: $25.00 cada uno
- Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey’s: $30.00 cada uno
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo
- Queso Gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
- Queso panela Esmeralda: $79.00 cada uno
- Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 cada uno
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