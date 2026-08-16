Clara Brugada entrega autobuses ‘Las Ardillas’ de RTP en Milpa Alta

Gobierno capitalino anuncia inversión de 2 mil millones de pesos para la compra de cerca de 500 autobuses de transporte público.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, regresó a San Bartolomé Xicomulco, en Milpa Alta, para cumplir uno de los compromisos que asumió hace 15 días, durante la jornada Casa por Casa, realizada en esta comunidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el arranque de las nuevas unidades de RTP "Las Ardillas" en Milpa Alta. ı Foto: Gobierno CDMX

En aquella visita, vecinas y vecinos le plantearon la necesidad de contar con un mejor servicio de transporte público. Hoy la mandataria capitalina volvió para entregar 10 nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que conectarán a este pueblo con Xochimilco y el Tren Ligero El Ajolote.

“Me gusta venir a cumplir compromisos, un compromiso que hicimos con ustedes hace menos de 15 días y que tiene que ver con la movilidad”, afirmó Clara Brugada, quien destacó que acercar transporte público de calidad a las zonas periféricas de la Ciudad es una prioridad de su administración.

Las nuevas rutas de RTP beneficiarán a más de mil 700 pasajeros diarios al conectar Milpa Alta con Xochimilco y el Tren Ligero. ı Foto: Gobierno CDMX

“Destinar recursos, destinar transporte público para las periferias es la prioridad, es un acto de justicia social y territorial”, señaló.

Recordó que al inicio de su administración había 690 unidades de RTP en circulación y hoy suman 900, un incremento de 30 por ciento, y anunció una inversión de 2 mil millones de pesos —provenientes del fideicomiso de las licencias permanentes— para adquirir nuevos autobuses, con la meta de sumar cerca de 500 unidades más.

Unidades de RTP "Las Ardillas" operan con cámaras de seguridad, GPS y accesibilidad para personas con discapacidad. ı Foto: Gobierno CDMX

En cuanto al nombre de las rutas, remarcó que como resultado de la escucha directa a la comunidad, las nuevas unidades llevarán el nombre de Las Ardillas, como se conoce a la población de San Bartolomé Xicomulco, incorporando así la identidad del pueblo al nuevo servicio.

“Hoy, a partir de esa consulta breve que hicimos con el alcalde al pueblo, hoy las nuevas ardillas sobre ruedas recorrerán esas mismas montañas”, expresó la jefa de Gobierno.

Autoridades capitalinas entregan 10 autobuses de última tecnología para mejorar la movilidad en San Bartolomé Xicomulco. ı Foto: Gobierno CDMX

Las unidades recorrerán tres rutas: la 147-A irá de San Bartolomé Xicomulco (Pozos) hacia Xochimilco (Francisco Goyitos), con un costo de 4 pesos. La 147-B, va de San Bartolomé (Pueblos) al mismo punto y con el mismo costo que el anterior, y la 147-C, que saldrá del mismo punto que la anterior y llegará a Xochimilco Las Palmas, con una tarifa de 2 pesos.

Los horarios que atenderán estas tres rutas serán de 4:30 de la mañana a las 12 de la noche, entre semana, y de 7:00 de la mañana a 21:30 horas los fines de semana.

Autoridades capitalinas entregan 10 autobuses de última tecnología para mejorar la movilidad en San Bartolomé Xicomulco. ı Foto: Gobierno CDMX

La flotilla está integrada por autobuses Euro 6, con cámaras de vigilancia, GPS, rampas para silla de ruedas, sistema Braille, espacios para animales de asistencia y asientos preferentes. Además, cuentan con sistema de arrodillamiento, que permite reducir la altura del autobús para facilitar el ascenso y descenso de personas mayores y con discapacidad.

Brugada Molina destacó que el fortalecimiento de RTP forma parte de una estrategia para garantizar transporte público digno y de calidad en las periferias.

Unidades de RTP "Las Ardillas" operan con cámaras de seguridad, GPS y accesibilidad para personas con discapacidad. ı Foto: Gobierno CDMX

Al tomar la palabra, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, informó que las nuevas rutas conectarán San Bartolomé Xicomulco con Xochimilco, el Tren Ligero El Ajolote y otros puntos de la ciudad. Se estima que beneficiará a más de mil 700 personas al día y permitirá reducir hasta 30 minutos algunos tiempos de traslado.

Daniel Arcos Rodríguez, director general de RTP, destacó que las nuevas unidades fortalecen el derecho a la movilidad y permiten acercar un servicio de calidad a las zonas de montaña y periferia de la Ciudad de México. La flotilla está integrada por 10 autobuses Volvo Euro 6, con capacidad para 80 personas, 27 asientos, espacios preferentes, rampas para silla de ruedas, sistema de arrodillamiento, cámaras de vigilancia, GPS y botón de pánico, además de cobro mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el arranque de las nuevas unidades de RTP "Las Ardillas" en Milpa Alta. ı Foto: Gobierno CDMX

Octavio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta, reconoció que la entrega de las nuevas unidades representa el cumplimiento de un compromiso asumido por la jefa de Gobierno apenas 15 días atrás y destacó que el servicio permitirá mejorar la conexión entre San Bartolomé Xicomulco y Xochimilco, particularmente para estudiantes y personas trabajadoras.

Sigue leyendo:

am