Exigen ambulantes sitios en Alameda

Integrantes de la comunidad mazahua y de la Organización Margarita García bloquearon Eje Central Lázaro Cárdenas para exigir más espacios de comercio en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, que los propuestos por la Secretaría de Gobierno local.

La protesta inició alrededor de las 11:00 horas, tras la implementación de un operativo de reordenamiento del espacio público encabezado por la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública.

190 ambulantes llegaron a estar en la Alameda Central

Con el operativo se redujo la presencia de vendedores no autorizados en la zona de la Alameda Central y las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde desde hace semanas, La Razón reportó la presencia de decenas de puestos semifijos.

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Estos negocios informales estaban acompañados por coleccionistas y vendedores de estampas de la Copa Mundial de la FIFA, quienes también ocuparon la explanada del Palacio de Bellas Artes como punto de venta.

Ante las acciones ejecutadas por autoridades locales, los vendedores expresaron que varios integrantes del gremio viven al día, por lo que necesitan un espacio para poder sobrevivir y generar un sustento para sus familias.

En ese aspecto, durante la protesta se solicitó la asignación de, al menos, 30 sitios por gremio mercantil al interior de la Alameda Central, ya que varios de los vendedores afectados no han tenido acceso a una fuente de trabajo regular en años.

En respuesta a tales demandas, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que mantendrá mesas de diálogo abiertas con vendedores ambulantes; sin embargo, también enfatizó que la Alameda Central no tiene la capacidad para albergar un número tan amplio de comerciantes de vía pública.

“La política del Gobierno de la Ciudad de México no es impedir el comercio, sino evitar su desbordamiento y garantizar el orden en el espacio público. Ayer hubo comerciantes y dirigentes que pudieron realizar sus actividades de venta sin problema tras aceptar los acuerdos”, refirió.

La autoridad además refirió que los integrantes de la comunidad mazahua rechazaron la propuesta de siete espacios para vender, lo mismo que la Organización Margarita García, a la cual ofreció cinco sitios.

De esta forma, el Gobierno capitalino ratificó que el retiro de decenas de comerciantes es parte de una política de reordenamiento y concertación, lo cual busca priorizar el libre tránsito de los miles de visitantes que, cada semana, transitan por la zona.