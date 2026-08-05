CDMX alista estrategia para prevenir y combatir el despojo de viviendas

La fiscal Berta María Alcalde Luján, en conferencia de prensa del 5 de agosto de 2026.

El gobierno de la Ciudad de México anunció su estrategia para prevenir y combatir el delito de despojo, entre las que destacan la creación de una alerta registral, una Unidad de Inteligencia Registral y un programa presencial de asesoría gratuita en el Zócalo con 100 abogados para acompañar a víctimas.

Durante la presentación de la estrategia, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que el delito de despojo puede alcanzar penas de hasta 22 años de prisión cuando se comete contra personas en condición de vulnerabilidad, mediante simulación de actos jurídicos, sobre inmuebles públicos o con fines de lucro en bienes del gobierno o áreas naturales protegidas.

Explicó que los casos más frecuentes que investiga la institución corresponden a invasiones de inmuebles, simulación de compraventas, suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsos desalojos.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, el 5 de agosto de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Sin embargo, aclaró que una parte importante de las denuncias recibidas en realidad corresponden a conflictos civiles, como incumplimientos de contratos de arrendamiento, disputas entre herederos o controversias entre copropietarios.

En ese sentido, aseguró que el comportamiento del delito se ha mantenido estable durante los últimos años, con un promedio de entre nueve y diez denuncias diarias desde 2019, y rechazó que exista un incremento en las cifras.

Alcaldía Cuauhtémoc, con más casos de despojo

Añadió que, al corte al 5 de agosto y de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la alcaldía Cuauhtémoc registra la mayor tasa de denuncias por despojo, con 37.6 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Benito Juárez, con 30.6, y Venustiano Carranza, con 27.

Según el Secretariado Ejecutivo, el promedio de la Ciudad de México es de 21.4 casos por cada 100 mil habitantes.

También detalló que desde su creación, el Gabinete contra el Despojo ha atendido mil 32 asuntos entre junio de 2025 y julio de 2026. De ellos, 644 fueron clasificados como conflictos de carácter civil y 388 como posibles casos de despojo, de los cuales derivaron 317 acciones, entre ellas 185 restituciones de inmuebles, 84 aseguramientos y 48 intervenciones adicionales.

Alistan alerta registral y creación de unidad de inteligencia

Por su parte, la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, anunció que el Registro Público de la Propiedad implementará una alerta registral para detectar movimientos sospechosos en inmuebles e impedir posibles fraudes.

Explicó que, cuando se identifique un trámite irregular, se emitirá una alerta asociada al folio real del inmueble y se activará la coordinación entre el Registro Público, la Fiscalía, el Poder Judicial y el gobierno capitalino para proteger el patrimonio de los propietarios.

Eréndira Curzvillegas Fuentes, consejera Jurídica, el 5 de agosto de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

De igual manera dijo que se creará una Unidad de Inteligencia Registral, encargada de revisar los antecedentes de cada inmueble, la titularidad, gravámenes e historial de movimientos para fortalecer las investigaciones y prevenir despojos.

Como parte de la estrategia preventiva, anunció un Programa de Seguridad Patrimonial, el cual dará atención en el Zócalo de la Ciudad de México, mediante el cual 100 abogados brindarán asesoría jurídica gratuita y acompañamiento integral a la ciudadanía, con prioridad para personas adultas mayores, mujeres y pueblos indígenas.

También se elaborará una cartilla con medidas preventivas y se impulsarán reformas a la legislación registral para reforzar la verificación de la autenticidad de los trámites relacionados con inmuebles, particularmente aquellos realizados fuera de la Ciudad de México.

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cehr