CDMX lanza estrategia para proteger el patrimonio familiar y combatir el despojo

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, presentó el plan para erradicar la apropiación ilegal de bienes.

El Gobierno de la Ciudad de México, bajo Clara Brugada, lanzó una estrategia robusta con ocho acciones clave para proteger el patrimonio familiar y combatir el despojo. La Jefa de Gobierno aseguró cero tolerancia contra redes criminales y servidores públicos coludidos, actuando con la ley para prevenir, investigar y restituir bienes.

Entre las medidas centrales destaca la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que ofrecerá asesoría especializada. Se agilizarán los plazos de restitución de inmuebles a 15 días y la judicialización a 30 días, buscando una respuesta rápida para las víctimas.

Reforzamos nuestra estrategia integral para la protección al patrimonio familiar con acciones de prevención, restitución y justicia ante el despojo.



Llevaremos a cabo un programa masivo de regularización y escrituración para dar certeza jurídica a tu propiedad. Brindaremos… pic.twitter.com/AL0P1EK82V — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 5, 2026

Impulsan programa permanente de regularización

Se impulsará un programa permanente de regularización, registro notarial y escrituración para que las familias pongan sus documentos en orden, estrategia de seguridad patrimonial.

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“No descansaremos hasta cerrar el paso a quienes pretendan convertir el patrimonio en un negocio criminal”, afirmó Brugada Molina.

La estrategia incluye un protocolo único de atención para emergencias por despojo, coordinando a policía y ministeriales, y fortalecerá la investigación para identificar grupos criminales. Un equipo especial de Contraloría investigará y sancionará corrupción.

“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional”, sentenció la mandataria.

La mandataria capitalina, Brugada Molina, anunció el inicio de operaciones de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo. ı Foto: Especial.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ha atendido mil 32 casos, logrando 185 restituciones y 84 aseguramientos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha detenido a 46 personas por despojo este año, con un protocolo de respuesta inmediata de menos de tres minutos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) se suma con la propuesta de una Unidad Especializada de 20 jueces para agilizar la atención y un Registro Institucional de inmuebles afectados, y mecanismos de alerta temprana para detectar procedimientos judiciales simulados.

Como parte de la prevención, se lanzará una cartilla informativa con un decálogo de recomendaciones, incluyendo mantener la documentación en regla y activar la alerta inmobiliaria.

La Jefa de Gobierno anunció un informe semestral, destacando que la incidencia del despojo se mantiene estable desde 2019, con 10 a 11 casos diarios.

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JVR