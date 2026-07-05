Alf-Inge Håland: ¿Quién es el padre de Erling Haaland que también fue futbolista?

Alf-Inge Haaland: ¿Quién es el padre de Erling Haaland que también fue futbolista?

La racha goleadora de Erling Haaland en el Mundial 2026 despierta curiosidad sobre sus raíces familiares. Muchos se preguntan quién es su padre, un exfutbolista noruego que también dejó huella en el balompié internacional.

Conoce a Alf-Inge Håland, su trayectoria y a qué se dedica actualmente.

Alf-Inge Haaland: ¿Quién es el padre de Erling Haaland que también fue futbolista?

Alf-Inge Håland, padre de Erling, nació el 23 de noviembre de 1972 en Bryne, Noruega. Su carrera profesional comenzó en el club local Bryne FK en 1989, cuando tenía sólo 18 años.

Actualmente tiene 53 años y mide aproximadamente 1.86 metros, por lo que está debajo del 1.95 metros de su hijo.

Su talento lo llevó a Inglaterra, donde jugó en Nottingham Forest (1993-1997), Leeds United (1997-2000) y finalmente en el Manchester City (2000-2003).

Con la selección de Noruega, Alf-Inge Håland disputó 34 partidos internacionales, incluyendo el Mundial de 1994 en Estados Unidos, donde jugó dos encuentros. Su estilo versátil le permitió desempeñarse como defensa y mediocampista, aportando solidez y liderazgo en la cancha.

Alf-Inge Haaland jugando para la Selección Noruega ı Foto: IG erling

La polémica entre Alf-Inge Haaland y Roy Keane

Uno de los episodios más recordados de la carrera de Alf-Inge Haaland fue el enfrentamiento con Roy Keane. El 27 de septiembre de 1997, durante un partido del Manchester United contra el City, Keane sufrió una grave lesión de rodilla en un choque con Alf-Inge Håland, quien lo acusó de fingir.

Cuatro años después, Roy Keane le dio una dura entrada cuando Håland jugaba en el Manchester City. Aunque se popularizó la idea de que esa acción lo retiró, en realidad continuó jugando y se retiró dos años más tarde por problemas crónicos en la rodilla derecha, no la izquierda, la que le lastimó Keane.

Alf-Inge Haaland y Erling ı Foto: IG erling

Tras colgar los botines, Alf-Inge Haaland se dedicó a apoyar la carrera de su hijo Erling, quien heredó la disciplina y pasión por el fútbol.

Puedes leer: