Los mejores memes de la derrota de Estados Unidos ante Bélgica: ‘Fue Karma’

Estados Unidos quedó fuera de la Copa del Mundo tras la aplastante derrota de Bélgica, donde el marcador quedó 4-1. Con esta eliminación, los tres anfitriones quedaron fuera del Mundial 2026.
Sin embargo, más allá de la cancha la participación de Estados Unidos ha sido comentada ampliamente luego de que se diera a conocer la decisión de la FIFA de revertir una tarjeta roja luego de una llamada del presidente Donald Trump.
Este hecho dejó serias dudas sobre un favoritismo por parte de la federación, además de una queja general por la decisión que para muchos fue injusta pues si era una falta clara.
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Los mejores memes del partido Estados Unidos vs Bélgica
Previo al partido ya se habían dejado ver varios memes y burlas compartidas por internautas quienes pedían que Bélgica se vengara ante la injusticia de la federación, inclusive hubo quienes afirmaban que “necesitaban pisar tierra”.
Luego de la goleada de Bélgica los memes solo aumentaron, pues se volvió tendencia el llamar a la derrota un caso de “karma”, por lo que consideraron “hacer trampa o saltarse las reglas”.
Otros tantos se burlaron de que fueran cuatro goles en contra de uno, compartiendo frases virales como “déjalo ya está muerto”, o incluso afirmando que diversos países que ya fueron eliminados, como México, se encuentran celebrando la derrota de Estados Unidos.
Además, hubo quienes no perdieron la oportunidad de burlarse de la situación sobre la tarjeta roja, compartiendo fotos editadas con Inteligencia Artificial de Donald Trump revisando las pantallas del VAR.
Inclusive compartieron un video del jugador Folaín Balogun sacando una tarjeta con la imagen de Donald Trump ante el árbitro que sostiene una tarjeta roja.
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LMCT