¿Quién es Giuliana Olmos, la tenista mexicana que venció a Serena Williams en Berlín?

Giuliana Olmos volvió a colocar su nombre entre las principales figuras del tenis internacional luego de derrotar, junto a Erin Routliffe, a Serena Williams y Karolina Muchova en la primera ronda del torneo de dobles del WTA 500 de Berlín.

La victoria no sólo significó avanzar en el certamen alemán, sino también reafirmar la trayectoria de una jugadora que desde hace varios años es referente del tenis mexicano en el circuito profesional.

Aunque nació el 4 de marzo de 1993 en Schwarzach im Pongau, Austria, Giuliana Olmos representa a México por las raíces de su familia. Su padre es originario de Mazatlán, Sinaloa, mientras que su madre nació en Austria.

Cuando era pequeña se mudó con su familia a Fremont, California, donde comenzó a practicar tenis y desarrolló gran parte de su formación deportiva antes de incorporarse al circuito universitario de Estados Unidos.

De la universidad al Top 10 de la WTA

Antes de convertirse en profesional, Olmos defendió los colores de la Universidad del Sur de California (USC), una de las instituciones con mayor tradición en el tenis universitario estadounidense. Tras graduarse, decidió enfocarse en la modalidad de dobles, una apuesta que terminó por consolidarla entre las mejores especialistas del mundo.

Su crecimiento fue constante hasta alcanzar el sexto lugar del ranking mundial de dobles en abril de 2023, la mejor posición conseguida por una tenista mexicana en la historia de la WTA. También fue la primera mexicana en ingresar al Top 10 de dobles y ha conquistado múltiples títulos del circuito, incluidos torneos de categoría WTA 1000.

Una carrera llena de hitos para el tenis mexicano

A lo largo de su trayectoria, Giuliana Olmos ha roto varias barreras para el tenis nacional. En 2019 se convirtió en la primera mexicana en la Era Abierta en conquistar un título del WTA Tour, logro que más tarde complementó al ganar el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Además, alcanzó finales de Grand Slam en dobles mixtos y ha representado a México en competencias internacionales como la Billie Jean King Cup y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ahora, el triunfo sobre Serena Williams añade otro capítulo destacado a su carrera. Vencer a una de las máximas leyendas del tenis mundial durante su regreso al circuito coloca nuevamente a Olmos en los reflectores, a unos días del inicio de Wimbledon, donde buscará mantener el buen momento que atraviesa en la gira sobre césped.

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