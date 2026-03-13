GS Sports Managament rompe el silencio y aclara el tema sobre los pagos a las tenistas del Mérida WTA 500

Semanas después de que terminó el Mérida WTA 500, torneo en el que Cristina Bucsa se llevó el título, comenzó a circular información sobre la falta de pagos a las tenistas participantes, pero la empresa organizadora, GS Sports Management, salió a desmentir esto.

“Con relación a las notas publicadas en algunos medios de comunicación, GS Sports Management informa a la opinión pública, medios de comunicación y a la comunidad del tenis lo siguiente: La información difundida en ciertas notas periodísticas, aludiendo a un supuesto incumplimiento de GS Sports Management a las obligaciones financieras adquiridas con jugadoras y el órgano de gobierno del tenis, es incorrecta y carece de sustento”, se puede leer en el comunicado.

La información que comenzó a circular fue supuestamente un correo en el que le pedían disculpas a las jugadoras y les aseguraban que sus pagos quedarían listos para el viernes, pero GS Sports Management dejó en claro que han cumplido con todos los compromisos financieros.

“GS Sports Management ha cumplido con todos los compromisos financieros adquiridos. Lo anterior incluye los pagos establecidos que corresponden a la WTA y Octagon, socios estratégicos en la operación de los torneos. Para sustentar lo anterior, ponemos a disposición de la opinión pública la carta adjunta cuyo remitente es la sociedad Octagon, Inc, dueña de la sanción del Merida Open dirigida a nuestro director general”, se explica en el comunicado.

La carta de la empresa Octagon, de la cual hablan los organizadores dice lo siguiente:

“En nombre de Octagon, propietario de ambas sedes en Mérida y Guadalajara, confirmo que GS Sports Management está al día con Octagon y la WTA. Se han cumplido todas las obligaciones operativas y financieras del torneo. Juntos hemos trabajado arduamente para impulsar el tenis femenino en México. Estamos orgullosos de nuestros logros y esperamos seguir colaborando con GS Sports Management para organizar eventos de primer nivel en México”.

Por último, GS Sports Management deja en claro que “hemos puesto el ojo del mundo en México y seguiremos trabajando para promover y acrecentar la actividad deportiva en el país. GS Sports Management reitera el compromiso con el desarrollo del tenis femenil en México y la continuidad de sus torneos”.

DCO