Cristina Bucsa sorprende y elimina a la favorita Jasmine Paolini para acceder a la final del Mérida WTA 500

La tenista española Cristina Bucsa ha dejado huella en el torneo WTA 500 de Mérida al eliminar a la primera sembrada, Jasmine Paolini, en un emocionante partido de semifinales. Con un marcador final de 7-5 y 6-4, Bucsa no solo avanza a la final de individuales, sino que también disputará el título en dobles, marcando un hito en su carrera.

Rankeada como la número 63 del mundo, Bucsa ha demostrado su talento y determinación en la cancha. Desde el inicio del primer set, se mostró superior y logró una ventaja de 5-2 gracias a dos quiebres. Sin embargo, Paolini, actual número 7 del mundo, no se rindió fácilmente, logrando igualar el marcador a 5-5 en el Mérida WTA 500.

Jasmine Paolini es eliminada del Mérida WTA 500. ı Foto: Mérida WTA 500

Bucsa nunca se relajó y le hizo frente a Paolini

A pesar de la presión, Bucsa mantuvo su compostura y cerró el primer set en 56 minutos, mostrando una clara superioridad en errores no forzados: 11 para ella y 21 para su rival. Con el impulso de haber ganado el primer set, la española comenzó el segundo de manera arrolladora, estableciendo un marcador de 4-0.

Paolini, consciente de la situación, intentó reaccionar al ganar tres juegos consecutivos, pero Bucsa, decidida, mantuvo su ventaja y selló su primera victoria sobre una jugadora del top 10, un logro significativo en su carrera.

Además de su triunfo, Bucsa dedicó el partido a su padre y entrenador, Ion Bucsa, en su cumpleaños. Con un impresionante porcentaje del 70% de puntos ganados con su primer servicio y aprovechando cinco de las once oportunidades de quiebre, Bucsa ha demostrado que su esfuerzo en la cancha está dando frutos.

Una semana que cambió a Bucsa en todos los sentidos

Esta semana ha sido una verdadera transformación para ella, quien llegó a Mérida con un récord de una victoria y cinco derrotas. Ahora, con cuatro triunfos consecutivos y tres más en dobles junto a Xinyu Jiang, se enfrenta a su mayor desafío el domingo: la final contra la polaca Magdalena Frech, con quien tiene un historial de 1-2 en enfrentamientos directos.

Bucsa, que ya ha tenido la experiencia de jugar finales antes, se siente lista para aprovechar esta nueva oportunidad. “Voy a por todo”, afirmó con determinación. Sin duda, su actuación en Mérida marca un nuevo capítulo en su carrera, y los aficionados esperan ansiosos lo que vendrá.