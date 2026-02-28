Magdalena Frech, la primera finalista del Mérida WTA 500, tras vencer a la sorpresa del torneo Shuai Zhang

En un emocionante encuentro que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, la tenista polaca Magdalena Frech logró clasificar a la final del Mérida WTA 500 al derrotar a la china Shuai Zhang con un marcador de 6-2, 6-7 (6) y 6-3.

Este triunfo marca un hito significativo en su carrera, ya que es la primera vez que alcanza una final desde su victoria en Guadalajara en 2024 y ahora en el Mérida WTA 500.

Frech, que ha demostrado una notable efectividad en las semifinales, ha ganado en todas las ocasiones que ha disputado esta fase, logrando un récord perfecto de tres victorias. En este partido, dejó atrás a una rival que había recorrido el torneo sin perder un solo set, incluyendo la fase de clasificación.

Magdalena Frech avanza a la final. ı Foto: Mérida WTA 500

Frech no se dejó rendir mentalmente

La polaca mostró una gran fortaleza mental y táctica, equilibrando su récord personal contra Zhang, con quien había perdido dos de sus tres encuentros anteriores.

“El partido fue muy duro, tanto física como mentalmente. Después del segundo set, tuve que reenfocarme y mantenerme en el juego. La frustración me invadió tras perder el tie break, pero sabía que no podía dejar que eso afectara mi energía”, declaró Frech después del partido.

El encuentro comenzó con un intercambio de quiebres, pero fue Frech quien tomó la delantera en el cuarto juego, rompiendo el servicio de su adversaria.

Magdalena Frech avanza a la final. ı Foto: Mérida WTA 500

Los intentos de Zhang no fueron suficientes

A pesar de varios intentos de Zhang por recuperar el terreno perdido, la polaca se mostró firme en los puntos decisivos, dominando los rallies desde el fondo de la cancha.

Zhang, apoyada por sus padres en la grada, intentó reaccionar en el segundo set, quebrando primero el servicio de Frech. A pesar de que la polaca tuvo su primera oportunidad de match point en el décimo juego, Zhang se mantuvo firme y llevó el set al tie break, donde también logró salvar múltiples puntos de partido antes de llevarse el set.

El set final estuvo marcado por un intercambio de quiebres, pero Frech logró consolidar su ventaja en el séptimo juego y, finalmente, sellar su victoria con un quinto match point, asegurando así su lugar en la final.