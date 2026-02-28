Lista la final de dobles en el Mérida WTA 500 con una gran sorpresa

Quedó definida la final de dobles del Mérida WTA 500, con la victoria en semifinales de la pareja integrada por la británica Maia Lumsden y la neerlandesa Isabelle Haverlang, sobre las chinas Yifan Xu y Qianhui Tang, con parciales de 7-5 y 7-5 en una hora con 28 minutos.

Lumsden y Haverlang, 81 y 83 del mundo de dobles respectivamente en el Mérida WTA 500, tuvieron un arranque de partido vertiginoso y se fueron adelante 3-0 en el primer set con rompimiento sobre Xu en el segundo game, y llegaron a tener ventaja de 4-1, la cual no pudieron mantener al perder su servicio Haverlang.

Dobles del Mérida WTA 500 quedan definidas. ı Foto: Mérida WTA 500

Oportunidades claras en el Mérida WTA 500

En el duodécimo juego, Qianhui Tang tenía la oportunidad de empatar con su saque para enviar el partido al tiebreak, pero fue quebrada, con lo que la pareja china cedió el primer set.

El segundo parcial fue muy parecido, con Maia Lumsden como líder de su equipo. La jugadora nacida en Glasgow y que cuenta con dos títulos categoría WTA 125 en dobles (Ruan 2023 y Midland 2024), fue la única de las cuatro participantes que no perdió su saque en ninguno de sus seis turnos, y logró los puntos clave a lo largo del encuentro.

La pareja china tuvo su gran oportunidad después de tomar la delantera 5-3 con un quiebre sobre Haverland. Llegaron al 5-4 con ventaja, y con el saque de Yifan Xu tenían la posibilidad de llevarse el set.

Todo se cerró para la favorita en el Mérida WTA

La zurda veterana de 37 años y poseedora de 15 títulos WTA, no logró mantener su servicio y el marcador se colocó 5-5. La británica y la neerlandesa cerraron con fuerza para ganar los últimos dos games, incluido un rompimiento a Tang, para alzarse con la victoria.

Con este triunfo que las coloca en la final, Maia e Isabelle aseguran un premio económico de 37,400 dólares, con la posibilidad de aumentar a 61,540 si llegan a salir con el título. Las vencedoras disputarán el partido por el campeonato este domingo ante la pareja de la española Cristina Bucsa y la china Xinyu Jiang, dupla sembrada número dos del torneo.