La fibra óptica, uno de los principales aliados en el Mérida WTA 500

En el corazón del Mérida WTA 500, la emoción de cada saque y la tensión de cada match point dependen de un trabajo minucioso que trasciende el deporte.

A medida que los jugadores compiten en la cancha del Mérida WTA 500, un complejo entramado de tecnología se despliega bajo las gradas, donde kilómetros de fibra óptica aseguran la conectividad necesaria para un evento de esta magnitud.

La transmisión internacional, que llega a 120 países, es un desafío monumental. Cada segundo cuenta y no hay margen para los errores. La señal debe fluir sin interrupciones, garantizando que los espectadores disfruten de una experiencia sin fallos.

La sincronización de los marcadores electrónicos es crucial, actualizando en tiempo real cada punto del partido, mientras que los sistemas operativos deben soportar picos de tráfico y funcionar de manera continua durante largas jornadas.

El cerebro de una gran estructura tecnológica

Luis Fernando Murillo Villegas, el Venue Tech Manager, lidera esta impresionante estructura tecnológica. Su labor es vital, actuando como el nexo entre los equipos de Italia, España, Estados Unidos y México.

Con un equipo de más de 30 profesionales a su cargo, Murillo asegura que cada aspecto técnico funcione a la perfección, permitiendo una experiencia fluida tanto en el recinto como para los millones de espectadores en todo el mundo.

Aunque su trabajo no se ve en la cancha, su impacto es palpable en cada transmisión clara y en cada nota que sale de la sala de prensa. Gracias a su dedicación y a la ingeniería detrás del torneo, los aficionados pueden disfrutar de cada instante sin interrupciones.

En el mundo del deporte, la tecnología se convierte en la infraestructura invisible que sostiene el espectáculo, haciendo del Mérida WTA 500 un evento memorable para todos.