Listas las semifinales del Mérida WTA 500

Desde Mérida, Yucatán

El Mérida WTA 500 sigue dando mucho de qué hablar. Ayer se conocieron a las cuatro semifinalistas del campeonato celebrado en Yucatán y que ha tenido gratas sorpresas, pues cuando parecía que las favoritas se alzaban con la victoria, poco a poco comenzaron a quedar en el camino.

Shuai Zhang, Magdalena Frech, Cristina Bucsa y Jasmine Paolini se lograron meter a la siguiente ronda de la competencia. Ahora Frech se enfrenta a Zhang y Bucsa se verá las caras contra Paolini. El encuentro que más expectativas levantó fue en el que chocaron Jasmine Paolini y Katie Boulter, pues además de ser el designado como el juego estelar, también tenía a la mejor sembrada de la WTA en el torneo de Yucatán. La italiana superó a su adversaria en tres sets.

El Dato: El Mérida WTA 500 comenzó el 23 de febrero y termina el domingo 1 de marzo, en el Yucatán Country Club. El evento es transmitido a más de 150 países en vivo.

Shuai Zhang salió con el puño en alto del duelo entre clasificadas contra Victoria Jiménez Kasintseva. La asiática firmó su pase a las semifinales del Mérida WTA 500 venciendo en sets corridos (6-1 y 6-3).

Son las primeras semifinales de la temporada para Zhang y es la única jugadora de su país en alcanzar esta ronda en el Mérida WTA 500. La china dio la campanada en su partido previo al eliminar a Emma Navarro, campeona defensora, y ahora busca emular la hazaña de la colombiana Emiliana Arango, quien el año pasado entró a la final desde la ronda de calificación.

Zhang comenzó con la presión a Victoria desde el arranque, con un tenis más agresivo, constantes subidas a la red que le permitían definir el punto con facilidad.

Por otra parte, la española Cristina Bucsa es la segunda semifinalista del Mérida WTA 500, al conseguir su tercer triunfo consecutivo ante la turca Zeynep Sonmez, campeona de 2024. La jugadora ibérica, nacida en Moldavia, se impuso en sets corridos por 6-3 y 6-4, en el Mérida WTA 500, en una hora con 37 minutos de acción, con lo que se metió a sus primeras semifinales de la temporada.

En el primer set que se jugó con una alta humedad en el ambiente, se registraron seis rompimientos de servicio entre ambas, cuatro en favor de la española número 63 del mundo.

Para Bucsa, jugadora especialista en dobles, será su primera semifinal desde diciembre del año pasado, cuando lo consiguió en el WTA 125 de Limoges, Francia, donde enfrentó a Anhelina Kalinina.

En el primer juego de singles de los cuartos de final para conocer a las semifinalistas, la polaca Magdalena Frech se quedó con el primer boleto para las semifinales del Mérida WTA 500. En una dura batalla de casi tres horas, dejó fuera a la checa Marie Bouzkova, cuarta sembrada, por parciales de 6-3, 4-6 y 6-3. El único título de Magdalena lo consiguió en 2024 mientras jugaba en Guadalajara el WTA 500. La tenista ha mostrado un juego sólido, consistente, que le permite alcanzar sus primeras semifinales desde 2024.

Tras los primeros dos parciales hubo una pausa por calor para refrescarse en casos de clima extremo. Bouzkova perdió el saque apenas comenzó el set definitivo. La polaca terminó con 30 tiros ganadores y 54 errores no forzados; la checa conectó 33 winners y tuvo 60 errores no forzados.