Cristina Bucsa sorprende a Magdalena Frech y se convierte en la campeona del Mérida WTA 500

El Mérida WTA 500 llegó a su final con un partido muy entretenido en el que la española Cristina Bucsa y la polaca Magdalena Frech demostraron por qué llegaron hasta estas instancias.

Con una pizarra de 6-1, 4-6 y 6-4, la española se llevó el título de la competencia que se celebró en Yucatán q lo largó de la última semana de febrero.

El torneo que se juega en Mérida dejó muchas sorpresas para los amantes del deporte blanco, pues ambas finalistas no estaban entre las favoritas del campeonato, pero las principales sembradas se fueron quedando en el camino y al final llegaron las que mejor tenis demostraron a los largo de los últimos días.

Como fue constante todo el Mérida WTA 500, la española Cristina Bucsa demostró su peligrosidad y agresividad a la hora de conectar la pelota ante una polaca que inició desconcentrada el primer set y sin poder tener reacción. Cuando quiso aparecer en el partido ya iba perdiendo 6-1.

Cuando parecía que Bucsa se alzaría con el triunfo de manera rápida y contundente, su cansancio comenzó a pasar factura y más sabiendo que acabando este juego tendría que disputar la final de dobles con su compañera Jiang Xinyu ante Isabelle Havelarg y María Lumsden.

El segundo set fue el más peleado de toda la final, ya que ambas tenistas ya conocían sus debilidades y fortalezas y comenzaron con un ida y vuelta que mantenía a los asistentes al estadio principal sin poderse levantar de sus asientos.

Magdalena Frech logró empatar el juego 4-6 después de descubrir cómo vencer a la favorita de los aficionados.

En el tercer punto, Frech volvió a descuidar el campo profundo y esa era una de las especialidades de Bucsa, quien cada que podía con un ligero toque y efecto de regreso a la pelota, se podía hacer de otro punto y en si veía distracción de la polaca la sorprendía con un golpe largo y fuerte. Al final Magdalena logró reponerse y alargar el partido hasta las últimas instancias.

Cristina Bucsa no tuvo problemas para el último set. El tercer episodio tenía nombre, apellido y nacionalidad. La española se adueñó de el sin problema alguno. Con un marcador de 2-1 se llevó el partido y el título del Mérida WTA 500 en su cuarta edición.

Bucsa entró a la historia del torneo celebrado en Mérida al poner su nombre a lado de Emma Navarro, ganadora de la edición 2025; Zeynep Sonmez que lo consiguió en 2024 y Giorgi Camila en 2023.

