De Noruega a CDMX: mexicanos recrean el viral ‘remo vikingo’ durante los festejos del Mundial 2026 (VIDEO)

El "Viking Row" ya tiene versión mexicana y las imágenes se volvieron tendencia en redes sociales.

La celebración más viral del Mundial 2026 ya tiene versión mexicana. Después del triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, un grupo de aficionados sorprendió al recrear el famoso “remo vikingo” que hizo popular la afición de Noruega, aprovechando los enormes charcos que dejó la lluvia en Paseo de la Reforma.

Mientras miles de personas festejaban la clasificación del Tricolor alrededor del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, varios aficionados se sentaron en fila sobre el pavimento mojado y comenzaron a remar de manera sincronizada, tal como lo hacen los seguidores noruegos en cada victoria de su selección.

🏴‍☠️ 🚣 Mexicanos recrean el remo vikingo de Noruega bajo la lluvia

Aficionados mexicanos imitaron la celebración viral de los seguidores noruegos, sentados en el suelo y remando en plena calle inundada tras la victoria de la Selección Mexicana. La coreografía se realizó a pesar de… pic.twitter.com/rq9rawGUNz — CEOMarcosOrtiz (@CEOMarcosOrtiz) June 25, 2026

Las imágenes no tardaron en inundar las redes sociales y rápidamente se convirtieron en una de las postales más comentadas de la jornada.

La intensa lluvia, lejos de apagar el ambiente, terminó convirtiéndose en un ingrediente perfecto para una celebración que mezcló creatividad, humor y pasión por el futbol. Los charcos sirvieron como escenario improvisado para que los aficionados transformaran la CDMX en una auténtica embarcación vikinga.

#FIFAWorldCup ⚽️

Aficionados noruegos tomaron por completo las gradas en Nueva Jersey, convirtiendo la atmósfera de un partido en casa mientras miles llenaban el recinto vestidos de rojo. Tras la victoria deNoruega sobre Senegal 3 por 2, los"vikingos" estallaron en la… pic.twitter.com/b9A4JCnYFC — Klaveec (@klaveec) June 23, 2026

El viral de Noruega encontró una versión muy mexicana

El llamado “remo vikingo” se convirtió en una de las grandes sensaciones de esta Copa del Mundo gracias a la afición de Noruega. Inspirado en la tradición marítima del país nórdico, el festejo consiste en formar una fila y simular el movimiento de remar al ritmo de cánticos y tambores, representando el trabajo en equipo de los antiguos guerreros vikingos.

Durante el Mundial, la celebración ha sido replicada por niños, adultos, jugadores e incluso adultos mayores en Noruega, donde un video grabado en una residencia de ancianos también se hizo viral por mostrar a un grupo de abuelitos realizando la misma coreografía con banderas del país.

El remo vikingo llegó a este geriátrico noruego. 🥹🇳🇴 pic.twitter.com/QW1F5lpMLn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 24, 2026

La lluvia no frenó la fiesta del Tricolor

De acuerdo con las autoridades capitalinas, más de 800 mil personas salieron a celebrar la victoria de México sobre Chequia en distintos puntos de la capital mexicana. Aunque la lluvia sorprendió a los aficionados durante el segundo tiempo, la mayoría permaneció en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para continuar con los festejos.

🚨 MÁS DE 800 MIL MEXICANOS CELEBRARON LA VICTORIA DE LA SELECCION ANOCHE EN LA CDMX pic.twitter.com/04XwxdLTcM — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 25, 2026

Entre banderas, cánticos y bengalas apareció una escena inesperada: decenas de mexicanos remando sobre los charcos de Reforma como si navegaran en un drakkar vikingo. El video rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que el famoso festejo ya había sido “mexicanizado”.

Una vez más, la afición del Tricolor demostró que cualquier rincón puede convertirse en una tribuna y que, cuando se trata de celebrar un Mundial, no hay lluvia, ni fronteras, ni tradiciones que impidan sumarse a la fiesta.

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