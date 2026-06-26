Grupo Herdez es una de las empresas de alimentos más importantes de México y cuenta con un amplio portafolio de marcas que forman parte de la despensa de millones de familias mexicanas.

Su presencia en el mercado desde hace más de un siglo, genera la pregunta de forma recurrente quién es el dueño de Grupo Herdez y quiénes están detrás del crecimiento de este gigante de la industria de alimentos procesados en el país.

Aunque sus acciones cotizan de manera pública en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Herdez no pertenece a un solo propietario de forma individual.

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Como ocurre con otras corporaciones públicas, cualquier inversionista tiene la posibilidad de adquirir títulos de la compañía; sin embargo, existe un grupo muy bien definido que mantiene el control de las decisiones estratégicas y la dirección general del corporativo.

¿Quién controla actualmente Grupo Herdez?

Ese grupo de control es la familia Hernández-Pons, la cual conserva la participación mayoritaria de la empresa y ha encabezado su desarrollo comercial y operativo durante varias generaciones.

Actualmente, la compañía continúa bajo el liderazgo Héctor Hernández-Pons Torres, quien se desempeña como el actual presidente del Consejo de Administración.

Para entender la estructura de la compañía, es necesario revisar su historia y evolución familiar:

Fundación y origen (1914): La empresa nació originalmente en 1914 bajo el nombre de Compañía Comercial Herdez .

La llegada de la familia (1933): En 1933, Ignacio Hernández del Castillo asumió la propiedad total del negocio, iniciando la transformación profunda que décadas después convertiría a Herdez en uno de los mayores productores de alimentos procesados del país.

La expansión y salida a Bolsa (1991): Posteriormente, sus hijos, Enrique e Ignacio Hernández-Pons, impulsaron con fuerza la expansión de la empresa, consolidaron la marca Herdez en el imaginario colectivo y llevaron a la compañía a cotizar formalmente en la Bolsa Mexicana de Valores en 1991.

Hoy en día, el liderazgo estratégico continúa firmemente en manos de la tercera generación familiar, manteniendo la visión con la que se consolidó el conglomerado.

A partir de hoy, la división de retail de Grupo Herdez se consolida como Grupo Nutrisa y cotiza como una empresa independiente en la Bolsa Mexicana de Valores.



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¿Quiénes son los principales accionistas de Grupo Herdez?

Si bien las acciones están disponibles en el mercado financiero para el público inversionista, el mayor bloque accionario pertenece de forma directa a la familia Hernández-Pons Torres, la cual concentra aproximadamente el 68.9% de la participación accionaria total, asegurando el control mayoritario del grupo.

El porcentaje restante se distribuye entre el público inversionista y diversos inversionistas institucionales. Entre estos últimos destacan fondos de inversión administrados por instituciones de renombre como:

GBM (Grupo Bursátil Mexicano)

Banorte

BlackRock México

A pesar de la presencia de estos gigantes financieros, sus participaciones son significativamente menores en comparación con el bloque de control familiar, lo que confirma que las decisiones de Grupo Herdez siguen respondiendo al legado de sus fundadores.

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MSL