WhatsApp, Facebook e Instagram fallan HOY 23 de junio: usuarios reportan problemas

La tarde de este martes, millones de usuarios en todo el mundo experimentaron dificultades para comunicarse y acceder a sus perfiles digitales tras registrarse una nueva caída masiva en los servicios de Meta, que incluye a las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp.

De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes por parte de los usuarios comenzaron a incrementar de forma acelerada alrededor de las 15:00 horas.

"Meta":

Porque informan que Facebook, WhatsApp e Instagram están presentando fallas a nivel mundial pic.twitter.com/fyABWWdx5K — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 23, 2026

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MSL