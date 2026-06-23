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WhatsApp, Facebook e Instagram fallan HOY 23 de junio: usuarios reportan problemas

Usuarios reportaron interrupciones en varias aplicaciones de Meta, principalmente en el envío de mensajes, acceso a cuentas y carga de contenido

Meta presenta nueva caída
Meta presenta nueva caída Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La tarde de este martes, millones de usuarios en todo el mundo experimentaron dificultades para comunicarse y acceder a sus perfiles digitales tras registrarse una nueva caída masiva en los servicios de Meta, que incluye a las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp.

De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes por parte de los usuarios comenzaron a incrementar de forma acelerada alrededor de las 15:00 horas.

Más información en un momento...

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