WhatsApp, Facebook e Instagram fallan HOY 23 de junio: usuarios reportan problemas

La tarde de este martes, millones de usuarios en todo el mundo experimentaron dificultades para comunicarse y acceder a sus perfiles digitales tras registrarse una nueva caída masiva en los servicios de Meta, que incluye a las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp.
De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes por parte de los usuarios comenzaron a incrementar de forma acelerada alrededor de las 15:00 horas.
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MSL
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