Reportan caída de Spotify: ¿Qué sucedió con la app de música HOY 16 de junio?

Spotify presentó fallas en su aplicación durante este la mañana de este lunes, lo que provocó que miles de usuarios reportaran problemas para acceder al servicio de streaming de música y podcasts.

Entre los principales inconvenientes se encontraron dificultades para cargar contenido, reproducir canciones y utilizar algunas de las funciones habituales de la aplicación móvil.

Los reportes sobre la caída de Spotify comenzaron a multiplicarse en redes sociales y en la plataforma especializada Down Detector, donde usuarios señalaron que la aplicación dejó de funcionar de manera parcial o total tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

Spotify ı Foto: Spotify/Pixabay

Hasta el momento, la interrupción generó afectaciones para quienes utilizan la plataforma como su principal opción para escuchar música y contenido de audio en línea.

En la página DownDetector, los usuarios reportan mayores problemas con la aplicación para celulares, siendo el aviso de esto un 54%, mientras que el resto afirma tener problemas con la conexión al servidor y con la transmisión de audio.

Reportes de usuarios ı Foto: DownDetector

Usuarios piden restablecimiento

En redes sociales, los usuarios de la aplicación de streaming comenzaron a preguntar en redes si realmente se trataba de una falla en la aplicación o bien era un mal funcionamiento de su internet.

Sin embargo, en cuanto esto se confirmó, se comenzaron a compartir memes y burlas sobre esta caída, muchos inclusive afirmaron “sentirse vacíos” sin la aplicación.

Uno de los memes más recurrentes es el que compara el funcionamiento de Spotify con aplicaciones similares de streaming musical.

Además, esta caída no fue solo en México, sino también en diversas partes del mundo, pues en países como Estados Unidos se volvió tendencia que el servicio dejó de funcionar por varios minutos hasta que de un momento a otro se reestableció.

Hasta el momento la plataforma no ha emitido un comunicado al respecto de la caída o informado a que se debió, sin embargo, es común que aplicaciones grandes reporten fallas por periodos cortos debido a actualizaciones en sus sistemas o mantenimientos intermitentes.

COMO SE VA A CAER SPOTIFY AHORAA!? pic.twitter.com/yynLfMdD4R — paulito (@paulprogamer777) June 16, 2026

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LMCT