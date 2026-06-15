¿Quién es Coray, el autor de ‘Esto es México’, la canción viral del Mundial? | FOTO

La Copa Mundial de Futbol de este 2026 ha sacado a relucir la creatividad de las personas, incluyendo la de Coray, el creador de la canción viral Esto es México que inundó las redes sociales con muchos edits.

Los internautas lograron que la canción Esto es México de Coray se hiciera viral, pues actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones en Youtube, mientras que el primer video que publicó en TikTok ya cuenta con más de 7 millones de vistas.

Luego de ver la viralidad que alcanzó la canción del mundial, Coray decidió publicarla en la plataforma Spotify, en donde ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones y una nueva canción mundialista titulada Fireball.

¿Quién es Coray?

De acuerdo con su perfil de Spotify, Coray es un productor musical independiente de 26 años de edad originario de León, Guanajuato; quien utiliza tecnología para la creación de sus piezas musicales.

Sus canciones reflejan una creatividad que ha logrado conectar con las peronas, pues el apoyo que ha recibido en menos de tres meses refleja que a las personas les gustó mucho la canción que enaltece el orgullo mexicano.

Los oyentes de Coray no se limitan a una sola entidad de México, pues entre estos destacan dos de las tres sedes mexicanas mundialistas: la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Zapopan.

Su biografía señala que el productor musical “combina emociones reales, sonidos cinematográficos, herramientas modernas para transformar ideas en música con identidad propia. Cada producción busca transmitir una atmósfera auténtica, fresca y conectada con la nueva generación.”

Actualmente Coray cuenta con 104 mil seguidores en TikTok y con más de 21 mil seguidores en instagram, en donde hace un mes reveló la cara que está detrás de la canción no oficial del Mundial que tanto le ha gustado a las personas.

Con un gran número de ediciones de videos en los que muestra momentos de la vida cotidiana de los mexicanos y elementos patrióticos, Coray logró sumar miles de reproducciones en todos los videos que ha publicado en TikTok.

Coray aseguró en una publicación de Instagram que tardó ocho años para lograr ser reconocido, por lo que compartió palabras de aliento con sus seguidores, a quien les escribió que no se rindan jamás.

“Hoy escribo esto con lágrimas en los ojos, porque sé lo que cuesta, lo que duele y todo lo que uno tiene que aguantar en el camino. Quiero decirles que sí se puede. Aunque sientan que no avanzan, aunque parezca que no están logrando nada… no se rindan jamás” se lee en la publicación.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.