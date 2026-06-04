¡Con botas, sombrero y acordeón! Nuevo León presenta canción para el ‘Mundial más norteño’

Nuevo León lanzó una canción que promocionará su participación como sede de al menos 4 partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se va a inaugurar el próximo 11 de junio de 2026.

La música fue presentada de manera institucional por el gobierno de la entidad. La pieza musical fue diseñada con el objetivo de dar la bienvenida a los visitantes internacionales bajo la temática de la identidad regional del noreste del país.

En el video oficial Mundial Nuevo León, fueron integrados diversos elementos de la cultura local, destacando el uso del acordeón y el género de la música norteña, así como ritmos de corte urbano y rap.

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En la letra, se incluyeron descripciones sobre las costumbres representativas de la Nuevo León, tales como la preparación de carne asada al carbón, el uso de botas y sombreros, y el baile conocido como el “taconazo”.

No hay duda de que en Nuevo León seremos los mejores anfitriones, y esto es solo una probadita del FIESTÓN que hemos preparado.



Bienvenido todo el mundo al Mundial más Norteño. ¡Sí, SEÑOR! 🤠



¡Se la rifaron, puro talento norteño!

El Plan, Morenito de Fuego

RENEE, Jony… pic.twitter.com/ycHWrrlrud — Samuel García (@samuel_garcias) June 5, 2026

Asimismo, en los versos fueron referenciados sitios emblemáticos de la capital del estado, entre los que se incluyeron el Parque Fundidora y la Macroplaza, este último señalado como el punto de encuentro y celebración para los aficionados al futbol.

De igual forma, en la composición se hizo mención de las montañas características de la geografía regiomontana y se rindió homenaje a figuras de la herencia musical del estado como Celso Piña y Lalo Mora, mediante el subgénero del “fara fara”.

La afición del estado fue descrita en el tema como una comunidad hospitalaria bajo el lema “mi casa es su casa”, como parte del orgullo norteño.

¿Qué artistas aparecen en la canción del Mundial Nuevo León?

Finalmente, por el origen geográfico de la sede y el arraigo de las tradiciones locales, el evento deportivo fue catalogado en la misma producción bajo el eslogan institucional del “Mundial más norteño”.

En el tema, publicado en las redes oficiales del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, participaron artistas como: El Plan, Morenito de Fuego, RENEE, Jony Beltrán, Passion Vallenata, Brenda Saucedo, Flip Tamez, Angie Camille.

En el tema, participaron artistas como: El Plan, Morenito de Fuego, RENEE, Jony Beltrán, entre otros. ı Foto: Especial.

Letra

Pásele pariente, pásele. Esto es Nuevo León. Bienvenidos al Mundial más Norteño. Sí, señor. ¡Ajúa!

Pásele pariente, pásele a lo barrido. El carbón ya está prendido y todo el mundo es bienvenido. Se la va a pasar con madre, compa, yo sé qué le digo. Somos los que no se cansan de brincar todo el partido. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! En todos lados nos conocen, la mejor afición. Póngase botas y sombrero, que suene el acordeón. Es el Mundial Más Norteño. ¡A huevo, sí señor!

¡Aró, aró, aró! ¡Aró, aró, aró!

Póngase botas y sombrero, que suene el acordeón.

¡Aró, aró, aró! ¡Aró, aró, aró!

Es el Mundial Más Norteño. ¡Esto es Nuevo León!

Mi casa es su casa, cáele somos pura raza. Todos juntos cantando, celebrando en la Macroplaza. Mi casa es su casa, cáele somos pura raza. Todos juntos cantando, celebrando en la Macroplaza. Dale al son del fara fara, pura gente ganadora. Súbele cada que suene Celso Piña y Lalo Mora. Las montañas enamoran, así como Fundidora. El Mundial llegó, ¡soy norteño de cora!

Vengo de allá del noreste, donde el sol sale al revés. Vengo a bailar el taconazo, y a ver si alguno de ustedes me enseña cómo es que es. ¡Y... ¡aró, aró, aró!

¡Aró, aró, aró! ¡Aró, aró, aró!

Póngase botas y sombrero, que suene el acordeón.

¡Aró, aró, aró! ¡Aró, aró, aró!

Es el Mundial Más Norteño. ¡Esto es Nuevo León!

¡Aró, aró, aró! ¡Aró, aró, aró!

Póngase botas y sombrero, que suene el acordeón.

¡Aró, aró, aró! ¡Aró, aró, aró!

Es el Mundial Más Norteño. ¡Esto es Nuevo León!

¡Sí señor, esto es Nuevo León!

El Gobierno del nuevo Nuevo León.

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JVR