Monedas Conmemorativas de Canadá por Mundial 2026: ¿Cómo son y dónde comprarlas?

Esta es la increíble moneda de Canadá, conmemorativa por el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya está aquí y, con él, un sinfín de sorpresas para las y los aficionados del fútbol internacional. Entre ellas, por supuesto, no faltan los coleccionables del torneo, no solo el álbum de estampas, sino las monedas conmemorativas. Canadá, una de las tres sedes, emitió su propia moneda especial para este evento y te decimos cómo conseguirla.

Canadá, el “país del maple”, está de fiesta, pues es la primera vez en su historia que recibe una Copa Mundial de Fútbol, a diferencia de sus dos coanfitriones: Estados Unidos, que lo hizo en 1994, y México, en 1970 y 1986.

🇨🇦⚽️ Canadá es una de las sedes del Mundial de esta edición, y este viernes llevaron a cabo el show por el partido inaugural de su país, el cual se convirtió en espectáculo inolvidable y una demostración de la esencia del lugar, que recibe por primera vez un evento de este tipo.… pic.twitter.com/PlrsOiByNY — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 12, 2026

Por ello, Canadá debía festejar en grande, y no desaprovechó la oportunidad de hacerlo con la emisión de una moneda conmemorativa que encantará a todas las personas aficionadas del fútbol y la numismática. Te contamos cómo es la moneda mundialista de Canadá y cómo puedes obtener la tuya.

Así es la moneda de Canadá conmemorativa por el Mundial 2026

En mayo, un mes antes del inicio del Mundial 2026, la Real Casa de Moneda de Canadá anunció la emisión de una pieza especial con valor de un dólar con un diseño conmemorativo de la Copa.

Autoridades de Canadá y la FIFA durante la presentación de la moneda conmemorativa. ı Foto: FIFA

Esta moneda no solo sería de colección, o tendría un valor simbólico, sino que serviría para circular en el día a día como cualquier otra pieza.

Se trata de una moneda diseñada por el artista Glen Green que retrata la hoja de arce, símbolo representativo de Canadá, junto con el logo del Mundial y otros diseños alusivos al fútbol, además de las leyendas “Toronto” y “Vancouver”, en referencia a las sedes de este país para la Copa.

Así luce el paquete completo de monedas conmemorativas de Canadá por el Mundial 2026. ı Foto: Especial

La moneda fue diseñada en dos versiones: acuñada y coloreada. Además, fue puesta a la venta en un estuche con cinco monedas, el cual, además de la pieza de colección incluyó otras tres monedas de 25 centavos, de acero niquelado, con diseños alusivos a la Copa del Mundo.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un hito para nuestro país, y esta moneda de un dólar destinada a la circulación plasma el orgullo y unidad que supone dar la bienvenida al mundo a nuestras comunidades”, dijo François-Philippe Champagne, ministro de Economía y Hacienda de Canadá.

¿Dónde comprar la moneda conmemorativa de Canadá por el Mundial 2026 desde México?

Si adoras coleccionar monedas o no quieres quedarte sin ningún coleccionable alusivo al torneo, es posible conseguir tu propio paquete de monedas a través del sitio web eBay.

Puedes conseguir la moneda conmemorativa de Canadá por el Mundial en eBay. ı Foto: Captura de pantalla

El costo de cada paquete oscila alrededor de los 40 y los 75 dólares canadienses (aproximadamente 500 a mil pesos mexicanos), a lo cual se suma el costo del envío hasta México, de aproximadamente otros 500 pesos.

Es decir, a través de este sitio web, podrías conseguir tu propio paquete de monedas conmemorativas de Canadá por un costo aproximado de mil 500 pesos.

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