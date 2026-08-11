¿Qué es una cama balinesa y porque le llaman así?

El verano es una de las oportunidades que muchas personas toman para tener un descanso, debido a esto optan por realizar un biaje a la playa alejados de la ciudad para poder relajarse y romper la rutina.

Entre el sol, el mar, y las actividades que se realizan en las playas y hoteles se encuentran las camas balinesas, un tipo de espacio que muchos suelen utilizar para tomar tiempo para tranquilizarse.

Las camas balinesas son recurrentes en lugares destinados para vacaciones alrededor del mundo como Ibiza, en donde muchos establecimientos ofrecen este tipo de muebles como parte de una experiencia relajante única.

#Ibiza If you miss the most beautiful beaches and you are planning to travel to paradise very soon again, remember on the #WorldOceansDay that we must take care of the #Mediterranean sea and its biodiversity.#AllIslandsInOne#IbizaOpenforHolidays@Consell_Eivissa @spain pic.twitter.com/1fmbVuOTWl — Ibiza.travel (@Ibiza_Travel) June 8, 2021

¿Qué es una cama balinesa?

Una cama balinesa es una estructura que se utiliza en exteriores, como jardines, terrazas, zonas alrededor de piscinas y playas, para que las personas puedan tomar un descanso profundo y relajante para quienes la utilicen.

Las camas balinesas están compuestas por una plataforma lo suficientemente amplia como para colocar sobre ella un colchon, y en cada una de sus esquinas tiene columnas que sostienen un techo para dar sombra.

Regularmente las camas balinesas tienen a los costados telas blancas y delgadas, que les permite a las personas cubrir por completo los laterales para poder tener mayor privacidad y sombra.

Las camas balinesas reciben ese nombre debido a que se inspiran en muebles tradicionales de la Isla paradisiaca de Indonesia, Bali, pues su estructura permite que las personas se puedan cubrir del sol y de insectos en el exterior.

Esta semana vimos: Una tumbona, un diván y una cama balinesa enriquecen la colección Brava.

-> https://t.co/MfMScVGUsp pic.twitter.com/U7vFNKf0KP — Interiores Minimal (@Interior_es) April 14, 2024

Las camas balinesas brindan confort a las personas, por lo que este tipo de mueble son muy utilizados en lugares de descanso para ofrecer experiencias relajantes en distintos destinos turísticos.

Actualmente las camas balinesas se adaptan a las necesidades de los vacacionistas y de los espacios turísticos, por lo que incluso pueden ser consideradas un mueble que únicamente puede encontrarse en lugares lujosos de descanso alrededor del mundo.

Estos muebles tienen un diseño funcional y una estructura resistente, pues en su mayoría están construidas con aluminio. Acero inoxidable para que puedan soportar cualquier tipo de clima en el exterior.

Los diseños de las camas balinesas que se encuentran actualmente disponibles en el mercado son bastante variados y versátiles, consiguiendo que puedan brindar comodidad en muchos tipos de espacios.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.