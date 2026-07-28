Aztlán diversifica su oferta recreativa para las vacaciones de verano

Aztlán, un espacio para divertirse en la Ciudad de México.

Aztlán Feria de Chapultepec presentó una oferta especial para la temporada vacacional de verano con promociones, atracciones mecánicas y experiencias inmersivas dirigidas a visitantes de todas las edades.

El parque anunció que del 10 de julio al 30 de agosto aplicará una promoción que ofrece un cuarto paquete Aztlán Plus Ilimitado por la compra de tres accesos, esquema que busca incentivar las visitas familiares y grupales.

El recinto reúne juegos mecánicos de distintas categorías, entre ellos Aztlán 360, Serpentikah, Malacatonche y Laka Laka, considerados algunos de los principales atractivos del complejo.

Además de las atracciones tradicionales, el parque integra espacios tecnológicos como el Pabellón Inmersivo, que actualmente presenta la experiencia “Aqüífera”, así como el simulador Vuela México por el Mundo del Dr. Simi.

La propuesta recreativa incorpora restaurantes y zonas de convivencia que permiten extender la estancia de los visitantes durante toda la jornada.

Uno de los rasgos distintivos del parque consiste en su acceso libre, modalidad que permite ingresar sin costo y seleccionar únicamente las experiencias que cada persona desea utilizar.

Los paquetes vacacionales se encuentran disponibles en taquillas, Ticketmaster y el portal oficial de Aztlán.

Con esta oferta, el complejo busca consolidar su posición como uno de los principales espacios de entretenimiento para el verano en la Ciudad de México.

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FGR