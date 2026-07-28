Luis Chaparro es uno de los creadores de contenido más comentados al formar parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Por ello, muchos quieren saber más detalles sobre su vida privada y su familia.

¿Quién es el papá de Luis Chaparro?

Se desconoce la identidad del padre biológico de Luis Chaparro, ya que el creador de contenido ha contado en el pasado que creció sin conocer a su papá, una situación que también han enfrentado otros famosos como Aaron Mercury.

Sin embargo, hay que mencionar que el creador de contenido se toma la situación con humor y en más de una ocasión ha comentado que creció sin la presencia de su padre. También ha realizado bromas y sketches al respecto.

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En La Casa de los Famosos México 2026, el creador de contenido se sinceró sobre su pasado y detalló que su padre falleció cuando él era pequeño, por lo que no es que lo haya abandonado como bromea ocasionalmente.

“Era drogadicto. A mi me contaron una historia para no saber la razón”, agregó mientras conversaba con Memo Schutz y Gema Garoa, quiénes lo ayudaban a encontrar las palabras al hablar de este complicado episodio de su vida. “Nunca lo conocí, yo tenía como cinco años”.

Contó que antes de su nacimiento, su padre era agresivo con su madre, por lo que ella lo llevó a una rehabilitación a San Luis Potosí. Un año después, se reencontraron sus padres y concibieron a Luis, pero su padre volvió a rehabilitación.

Después de varios años sin saber de él, cuando Luis era pequeño le llamaron a su madre para darle a conocer que el padre del influencer había fallecido, después de que él se lo dijo a una niña en una conversación infantil.

Asimismo, contó que a los 17 años se enteró de que tenía un medio hermano, mayor que él por siete años. “Yo viví en Cancún casi toda mi vida y él también vivía ahí”, contó y agregó que se enteró de su existencia a los ocho años, pero tuvo que pasar más tiempo para conocerlo.

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