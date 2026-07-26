Luis Chaparro es el segundo habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 reveló a Luis Chaparro como nuevo habitante del reality show, una noticia que sorprendió a los seguidores en redes sociales de la celebridad, así como al público del programa.

Luis Chaparro es un influencer de 29 años de edad. Cumple años el 18 de mayo de 1997. Acumula más de 500 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado a su estilo de vida y tiene un podcast llamado 5inco mentarios.

Saltó a la fama después de que entró al casting de Eugenio Derbez en los que estaba buscando a sus “hijos adoptiktoks” y quedó entre los seleccionados por el comediante, lo que le ganó varios seguidores en diversas plataformas.

En redes sociales se hizo polémica después de que el terminó una relación de varios años con la influencer Lily García, con quien mantenía una relación bastante pública.

Su desencuentro se hizo viral en 2023 cuando Lily García publicó un video en TikTok explicando que terminó su relación porque “aguantó lo que pudo”, mencionando que se enteró de presuntas infidelidades y mentiras por comentarios de terceros.

Por su parte, Luis desmintió las acusaciones de infidelidad a través de sus espacios y postura en redes, atribuyendo el fin a diferencias y fricciones acumuladas, negando los señalamientos directos.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la lista de habitantes confirmados para la cuarta temporada de la casa más famosa de México:

Ernesto Laguardia, actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México. Karina Torres, creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato. Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana. Aldo Rendón, estilista de las estrellas, mexicano. Moisés Peñaloza, actor y modelo originario de Tamaulipas. Cynthia Klitbo, actriz y modelo mexicana. Yahir, cantante y ex participante de La Academia. Flor Vigna, cantante y ganadora de Supernova 2026. Masad Al-Tamimi, tiktoker árabe. Ese Pérez, influencer y cantante mexicano. Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana. Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo con más de 76 millones de seguidores en YouTube. Brianda Deyanara, influencer y conductora mexicana. Memo Schutz, conductor y periodista deportivo. Yanet García, conductora y coach fitness. Gema Garoa, actriz mexicana.

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