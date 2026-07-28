El nombre de Luis Chaparro ha destacado en los últimos días por su participación en La Casa de los Famosos México, donde se sinceró sobre la dinámica familiar que vivió en su niñez, antes de alcanzar la fama como creador de contenido en plataformas como TikTok.

¿Quién es la mamá de Luis Chaparro?

Luis Chaparro es muy cercano a su madre. Esto lo demostró él mismo al incluir un retrato de su mamá entre las pistas para su revelación en el estreno de La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, quién es no lo conocen desean saber más sobre quién es la progenitora del influencer.

A pesar de que el joven no conoció a su padre, quien murió cuando él era muy pequeño y antes de eso, no estuvo presente al ni siquiera saber de él, el creador de contenido aseguró que nunca le faltó nada gracias al apoyo de su mamá.

Desde hace años, el influencer comparte abiertamente videos en los que aparece con su madre y donde le agradece por todo el apoyo que le dio al crecer y por enseñarle a nunca rendirse. “Ella fue mi mejor amiga, hermana, padre y madre”, aseguró.

Cabe mencionar que se desconoce el nombre de la mamá de Luis Chaparro o la edad que tiene, aunque él mencionó que la mujer ya era grande cuando lo tuvo, por lo que no fue posible que tuviera un hermanito a pesar de que él sí quería.

En La Casa de los Famosos México 2026, el creador de contenido detalló que su padre falleció cuando él era pequeño y que el hombre no supo de su existencia.

Esto porque tenía una adicción a las drogas y su mamá no quiso darle la noticia al hombre que estaba atravesando un proceso de estar anexado para tratar de superar su adicción, lo que no se logró.

Luis Chaparro contó que aunque no creció con grandes lujos, tampoco vivió de manera precaria, pues siempre tuvo una casa y comida, aunque a veces no podía tener juguetes muy caros, lo que asegura que le ayudó a desarrollar consciencia.

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