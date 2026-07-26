¿Quién es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026?

El público de La Casa de los Famosos México 2026 eligió que en el estreno del reality show, uno de los habitantes tuviera que nominar de manera directa a uno de sus compañeros del programa a pocos minutos de haberse conocido.

La elección se dio a través de una votación en el canal de WhatsApp oficial del programa, después de que en el programa se exhibieron diferentes sobres con diferentes opciones como que una persona se quedara sin maleta hasta el miércoles o inmunidad.

Sin embargo, las personas votaron por la nominación directa. Esto quedaría definido por una llamada, donde el primero en contestar tendría que elegir a uno de sus cohabitantes para que quedara en riesgo de salir de La Casa de los Famosos México 2026 apenas en la primera semana.

Así fue la primera nominación de La Casa de los Famosos México 2026

La persona que contestó fue Arantza Ruíz. Wendy Guevara le dio la instrucción de nominar directamente a un compañero sin pensarlo demasiado; asimismo, tuvo que decir:

“Por mi voluntad, nominó directamente a Aldo Rendón”, dijo la streamer y actriz, lo que sorprendió a los seguidores del reality show, pues Aldo es uno de los favoritos del programa desde que fue anunciado por el público.

La decisión generó polémica en redes sociales, quienes ya la señalan como la próxima eliminada del programa.

"Se van a ir en contra de Arantza por nominar a Aldo, el drama ya empezó“.

“Nominaste a la que no soporta”.

"De por sí Arantza ya está cayendo mal y todavía sale con sus mam**as de nominar a Aldo Rendón“.

"Ora la Arantza mandando a ALDO a la placa, CUIDADO que si te llevas te aguantas Pick Me“.

“Arantza de las primeras eliminada”.

En la misma dinámica, Flor Vigna contestó la segunda llamada, por lo que fue elegida para que dos compañeros tuvieran una cena íntima y seleccionó a Masaad Al-Tamimi y Brianda Deyanara para que compartan el momento.

Asimismo, Ximena Herrera tuvo que elegir a quién le quitaba la maleta hasta el próximo miércoles y el elegido fue Yahir. Después, Cynthia Klitbo eligió que Gema sería quién pasaría a la final de la prueba del líder. Finalmente, Gema le dio inmunidad a Cynthia Klitbo esta semana.

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