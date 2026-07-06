¿Quién es Anastasia Kostromitina, la hija de Mariya Kos que es identica a Erling Haaland? VIDEO

La modelo e influencer Mariya Kos hizo viral a su hija luego de publicar un video en el que la joven rusa imita algunas de las muecas del futbolista Erling Haaland, pues el parecido entre ambos es inegable.

Erling Haaland ha sido uno de los futbolistas que ha destacado en redes sociales durante este Mundial, pues además de su destreza en la cancha, el noruego cuenta con numerosos memes por sus expresiones faciales.

En redes sociales se ha viralizado una nueva tendencia, pues algunos usuarios han decidido imitar la caminata de Erlin Haaland; sin embargo, el video en el que Mariya Kos comparte el parecido de Anastasia Kostromitina está acompañado de la descripción “se puede cerrar la tendencia”.

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En este video aparece Anastasia Kostromitina recreando algunas fotografías y poses de Erling Haaland, y los comentarios están llenos de personas que confirman el parecido entre la modelo y el futbolista.

¿Quién es Anastasia Kostromitina?

Anastasia Kostromitina es una modelo Rusa de 24 años de edad que actualmente vive en Moscú. Logró hacerse viral por el video que la creadora de contenido, Mariya Kos, compartió justo en el momento en el que Noruega se enfrentaba a Brasil.

Pese a que en un inicio Anastasia Kostromitina negaba que tuviera un parecido físico con Erling Haaland, el que pudiera tomarse con humor fue la ventana de oportunidad para que la joven modelo pudiera generar una gran interacción en redes sociales.

De acuerdo con medios de Rusia, Kostromitina dijo que pasó por una etapa de negación cuando personas cercanas le señalaron el parecido físico que tenía con el futbolista noruego.

“Para ser honesta, pasé por todas las etapas de negación al respecto. Al principio, no entendía en qué me parecía a él. Luego me sentí un poco dolida. Pero ahora entiendo que ser como un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, es bastante bueno. Y decidí aprovechar eso” dijo la modelo.

Anastasia Kostromitina mide 1.70 metros, tiene ojos azul grisáseo, cabello rubio y trabaja en la agencia de modelaje Rusa Motion Models; y actualmente cuenta con más de 47 mil seguidores en instagram.

Por medio de sus historias compartió una fotografía de su rostro con un mensaje lleno de humor: “Buenos días amigos, anoté dos goles para mis nuevos suscriptores. 40 millones de visitas por día gracias @erling porque somos iguales”.

Comparación de Anastasia Kostromitina con Erling Haaland ı Foto: @nas__kos

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