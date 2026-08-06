Zendaya y Tom Holland se casan en celebración secreta, ¿cómo fue la boda?

Tom Holland y Zendaya en el estreno en Londres de la película Spider-Man: Brand New Day, el 29 de julio de 2026.

Tras meses de rumores y discretas pistas, finalmente se confirmó que Zendaya y Tom Holland ya son esposos. La pareja de Spider-Man celebró su boda en una íntima recepción en Inglaterra, lejos de los reflectores y con estrictas medidas de privacidad que incluyeron la prohibición de los teléfonos celulares, de acuerdo con la prensa británica.

Zendaya y Tom Holland se casan en celebración secreta; te contamos cómo fue la boda

Según diversos medios ingleses, la boda de Zendaya y Tom Holland tuvo lugar en el Beaverbrook Hotel, una elegante mansión victoriana en Surrey, cerca de Kingston upon Thames, ciudad natal del actor.

Este recinto está lleno de historia, y fue propiedad de Lord Beaverbrook, un político consumado, publicista de energía inagotable y gran amigo de Winston Churchill. Sin embargo, fue construido en 1866 para el empresario Abraham Dixon.

Beaverbrook Hotel ı Foto: Captura de pantalla sitio web Beaverbrook Hotel

La boda de los actores de Spider-Man reunió a familiares y amigos cercanos, incluyendo a los hermanos del actor, quienes llegaron con atuendos formales adornados con flores silvestres.

La pareja de actores optó por un ambiente relajado y natural, con acuerdos de confidencialidad y prohibición de celulares para evitar las posibles filtraciones de imágenes o videos de este día tan especial. Este gesto refleja el deseo de Zendaya y de Tom Holland de mantener su celebración nupcial como un momento íntimo, en contraste con las habituales bodas mediáticas de Hollywood.

No obstante, esta ceremonia en Londres podría ser algo simbólico, pues en marzo de este año, el estilista de Zendaya, Law Roach, sorprendió al asegurar que la boda “ya había ocurrido”, aunque sin ofrecer más detalles. Pero fue hasta junio que Holland prácticamente confirmó el matrimonio en una entrevista con Esquire.

Zendaya y Tom Holland lucen sus anillos de matrimonio

Zendaya y Tom Holland aún permanecen en Londres. La pareja fue vista usando sus anillos de boda de oro mientras caminaban para ingresar a un café en la ciudad británica, sosteniendo las correas de sus perritos, Phil y Noon, de acuerdo con fotografías publicadas por TMZ.

Las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo y causaron furor en redes sociales.

💍 EXCLUSIVE: Tom Holland and Zendaya show off wedding bands on a coffee date in London.



Photos: https://t.co/xtMa4LUkdl



📸: Backgrid pic.twitter.com/SOYxNFrn7S — TMZ (@TMZ) August 6, 2026

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