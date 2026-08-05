Así terminó la relación de La Joaqui y Luck Ra: ‘Acepté cualquier dosis de amor’ | VIDEO

La Joaqui y Luck Ra formaron una de las parejas más destacadas de la escena artística en Argentina, por lo que su ruptura sorprendió a más de una persona que ya se los imaginaba casados y juntos para siempre.

Ahora, durante uno de los conciertos de Rosalía en Buenos Aires, la cantante urbana se sinceró sobre su ruptura con el artista, revelando cómo fue la separación en medio de unas vacaciones donde ella tenía expectativas muy diferentes.

Así terminó la relación de La Joaqui y Luck Ra

Durante la sección de El Confesionario donde celebridades hablan con Rosalía sobre anécdotas con otras personas, La Joaqui se sinceró sobre su más reciente ruptura con Luck Ra, donde comenzó hablando de sus patrones.

“Llevo toda mi vida recogiendo perlas, desde chiquita, cada abandono, cada vez que me atacaron y no me defendí, pero hace poco conseguí una perla muy pesada, y no la pude sostener. Pesaba demasiado, no era una perla mala, era un pedazo de perla”, contó sobre su ex.

Agregó: “Esta perla viene de mi idealización Disney, siempre soñé con casarme, con esa propuesta, y un día me encontré con un príncipe azul, y me enamoré. Es encantador, su encanto no se fue, de hecho, él fue quien se desencantó conmigo”, reveló.

De este modo, La Joaqui dejó claro que la decisión de terminar fue de parte de su ahora expareja. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era la manera en la que todo acabaría, en unas vacaciones en las que ella pensó que la relación iba a avanzar.

LA JOAQUI HABLA SOBRE SU SEPARACIÓN CON LUCK RA EN EL CONFESIONARIO DE ROSALIA EN BUENOS AIRES



“Llevo toda mi vida recogiendo perlas, desde chiquita, cada abandono, cada vez que me atacaron y no me defendí, pero hace poco conseguí una perla muy pesada, y no la pude sostener.… — aspid  (@aspidzone) August 5, 2026

“Este príncipe un día me invita a un viaje especial, ‘se viene mi propuesta’ dije. El viaje era de 7 días, así que prepare 7 outfits de sorpresas románticas”, contó sobre su ilusión. “El primer día, la propuesta no se dio. El tercer tampoco. Al cuarto llegó la propuesta, pero no de compromiso. Era de separación”, contó.

En ese sentido, la cantante terminó al momento su viaje y fue con su psicóloga para hablar de lo que acababa de pasar, “buscando que él me diga que esa persona era mi perla”.

“Pero me encontré con algo mucho más realista, con las consecuencias de mi responsabilidad afectiva [...] Le dije a mi psicólogo si él no es mi perla, ¿Quién es mi puta perla? Y había una perla puta muy zorra, una perla que destruyó mi pareja, mi autoestima. ¿Saben quién era esa perla? Yo", dijo sobre su revelación.

En ese sentido, aseguró que ella se había conformado con lo que tenía: “Tenia tanto miedo de que me dejen de querer que acepté cualquier dosis de amor que no me alcanzaba. Recibí rosas rojas, pero yo quería rosas blancas. Entonces entendí que mi perla era yo, porque entendí que cuando elijo a alguien me dejo de elegir a mí”, finalizó.

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