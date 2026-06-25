Cecilia Ce, sexóloga, realizó declaraciones en contra del periodista y dirigente social Nacho Levy, lo que generó un fuerte impacto en Argentina.

La conferencista compartió en redes sociales un relato sobre conductas de control y hostigamiento que habría sufrido durante su relación con el comunicador y líder de la organización La Garganta Poderosa. A raíz de la denuncia, miles de personas se preguntan quién es este hombre; en La Razón te contamos.

¿Quién es Nacho Levy, el periodista acusado de maltrato por Cecilia Ce, su pareja?

Nacho Levy es un comunicador y dirigente social argentino, reconocido por su papel como referente de La Garganta Poderosa, un movimiento barrial y medio de comunicación popular que difunde la cultura villera de Argentina.

Su trayectoria lo vinculó con causas sociales y con sectores del kirchnerismo, lo que lo hizo convertirse en una figura influyente en el ámbito político y comunitario.

Nacho Levy también fue conocido por su relación con la actriz y cantante Gloria Carrá, entre 2020 y 2023. Hasta mediados de 2025 mantenía una relación pública con Cecilia Ce, sexóloga.

¿Qué dijo Cecilia Ce sobre Nacho Levy?

El día de ayer, la sexóloga argentina Cecilia Ce relató en Instagram los episodios de control extremo y hostigamiento emocional que vivió durante su relación con Nacho Levy.

Señaló que él revisaba redes sociales de manera obsesiva y desataba intencionalmente peleas en la madrugada para impedirle descansar: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

La psicóloga describió estas conductas como metódicas y persistentes, aclarando que no se trataban de episodios aislados.

Tras su publicación, Cecilia Ce recibió miles de mensajes de apoyo de seguidores y colectivos feministas, quienes destacaron la importancia de visibilizar la violencia psicológica. Además, las exparejas de Nacho Levy, Gloria Carrá y Tati Dell, se solidarizaron con Cecilia y narraron también haber sufrido violencia a manos del periodista.

Historia de Instagram de Cecilia Ce ı Foto: IG lic.ceciliace

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