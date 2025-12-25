Bad Bunny hizo turismo en el Museo Nacional de Antropología y tocó una pieza del recinto más visitado en el país, causando controversia en redes sociales.

Fue en sus historias de Instagram donde Bad Bunny compartió algunas imágenes de su visita en el Museo Nacional de Antropología. En una de estas fotos, el cantante puertorriqueño aparece tocando una estela en una de las salas del recinto.

Bad Bunny toca pieza en el Museo de Antropología y crea polémica ı Foto: Captura de pantalla IG @badbunnypr

En Instagram algunas personas han comentado: “Ahora sé que el Museo de Antropología deja tocar, tons, con toda confianza lo haré”, “debió tirar menos fotos”, “a él no le gritonearon y acosaron el resto del recorrido los custodios cuando cruzó un milímetro” o “¿si tienes fama puedes evadir las reglas?”.

Los comentarios los hicieron en la cuenta Terror museos que escribió: “¿Cómo les va en el Museo Nacional de Antropología cuando se quieren acercar o tocar las piezas? ¿Les dan chance como a Bad Bunny de sacarse una foto en su visita privada?”.

En sus historias de Instagram, Bad Bunny también compartió una foto de la Piedra del Sol y una fotografía que le tomaron en una de las salas del Museo Nacional de Antropología.

Bad Bunny durante su visita el MNA ı Foto: Captura de pantalla IG @badbunnypr

Al final de sus historias Bad Bunny escribió: “Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo en la memoria. Les prometo que volveré…”.

Durante ocho noches, el astro puertorriqueño ofreció ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Ésta no es la primera vez que ocurre un hecho controversial en el Museo Nacional de Antropología, Pepe Romero hizo un performance en 2022 en el que besó y lamió algunas piezas, lo cual fue cuestionado.

Sobre ese hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), comentó: “Nunca hubo solicitud y de ninguna manera se dio una autorización. Se están revisando los sistemas de seguridad del museo para determinar cuándo fue realizada la grabación, si hubo contacto directo con las piezas y determinar las acciones a seguir”.