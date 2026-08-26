La polémica entre La Kelly Medanie y el rapero Babo, líder de Cártel de Santa, escaló en los últimos días gracias a las tiraderas que ambos han protagonizado en redes sociales y plataformas musicales.

Aunque el pleito era inicialmente entre la modelo e influencer y el cantante de “Todas mueren por mí”, ahora ha sumado un nuevo protagonista: Jay OC, pareja de La Kelly. El joven decidió intervenir en la disputa y lanzó una canción que funciona como respuesta a Babo, con indirectas hacia él y su círculo cercano, incluyendo a Shifu, hermano de la actriz Samadhi Zendejas.

Ahora miles de usuarios sienten curiosidad sobre quién es realmente Jay OC y a qué se dedica; en La Razón de México te contamos brevemente y te compartimos también la trayectoria de La Kelly.

¿Quién es La Kelly?

La Kelly, en realidad de llama Kelly Medanie Lazárraga Cavazos. Es una modelo, cantante y chica reality mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Participó en Acapulco Shore y La Venganza de los Ex VIP.

Kelly Medanie, tiene 26 años y ha logrado consolidarse como un referente en la industria del rap femenino, además de una influencer y creadora de contenido en OnlyFans. Tiene más de 650 mil seguidores en Instagram.

Actualmente tiene una relación con Jay OC.

¿Quién es Jay OC, el novio de La Kelly?

Jay Oc nació en Venezuela y comenzó su carrera musical fusionando el inglés y el español en sus canciones. Suele lanzar canciones de géneros como trap y rap latino.

Actualmente, se encuentra radicado en Orlando, Florida, donde ha desarrollado su carrera musical y ha lanzado sencillos como “SKÚ” bajo el sello de Warner Music Latina. Además, forma parte del grupo “Broken Angels”, con el que transmite mensajes de superación.

Actualmente Jay Oc tiene 100 mil seguidores en Instagram y 103 mil en YouTube. Su video musical más reciente es “PU$$Y CARTEL”, una canción en respuesta a Babo de Cártel de Santa que tiene más de 130 reproducciones en YT.

Además, hace dos semanas publicó “JELLY”, un tema junto a su novia Kelly Medanie, conocida como La Kelly, que acumula tan sólo 46 mil vistas en la misma plataforma.

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