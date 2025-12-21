Así fue su historia de amor

Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separan tras dos años juntos

Los seguidores de ambos artistas se mostraron desconcertados ante la noticia de la separación de la pareja tras dos años de relación

Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separan tras dos años juntos Foto: IG: @oliviarodrigo y @louispartridge_
Por:
Mariana Garibay

Tras ser una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, parece ser que Olivia Rodrigo y Louis Partridge habrían terminado su relación, después de dos años juntos. La noticia se dio a conocer a pocos días del fin del 2025 y sorprendió a miles de fans.

Según varios portales de entretenimiento, Olivia Rodrigo y Louis Partridge decidieron ponerle fin a su relación amorosa, a pesar de que ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial sobre su ruptura hasta el momento.

Todo parece indicar que este no ha sido un proceso sencillo, ya que una fuente cercana a ambos citada por medios asegura que después de varias semanas complicadas, decidieron que la mejor opción era tomar caminos separados.

Trasciende que Olivia fue captada emocional durante una fiesta navideña en Londres y esto generó especulación entre los presentes y en redes sociales, donde señalan que el circulo cercano de la cantante de ‘Vampire’ ha buscado apoyarla.

Se desconocen mayores detalles sobre el rompimiento y los equipos de las celebridades no han comentado de manera oficial sobre la ruptura.

La relación de Olivia Rodrigo y Louis Partridge

La relación de los artistas comenzó en 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez y desde ese entonces, se les vio apoyarse mutuamente en eventos importantes de sus vidas entre reflectores.

Esta era una relación muy querida por los fans de Olivia Rodrigo, quienes lamentan el final y a su vez, esperan que ambos se encuentren pronto en un mejor momento de sus vidas después de esta desilusión amorosa.

