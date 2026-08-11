Escuelas militarizadas sin reglas, en la mira de cierre

La academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en CDMX, fue clausurada en 2025 tras la muerte de un alumno de 13 años en un campamento.

EL SECRETARIO de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, advirtió que todas aquellas escuelas que ofrecen modelos militarizados serán suspendidas en caso de que se nieguen a modificar su esquema.

El funcionario reiteró que la operación de estos planteles bajo el modelo “militarizado” no está autorizado por el Gobierno y fue por ello que se pidió el apoyo a las autoridades educativas estatales para que revisaran a estas escuelas. Y subrayó que deben de modificar su operación para basarse en conceptos “cívicos, ciudadanos”

“Las escuelas militarizadas, advertimos que no está contemplado en ninguna ley como modelo educativo. Entonces, le pedimos a las autoridades estatales, que son las responsables de emitir los RVOES, de que aquellas escuelas que no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas. Y algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos “militares” a conceptos cívicos ciudadanos y basados en el Humanismo Mexicano”, remarcó en conferencia.

Negó que exista conflicto con las autoridades educativas de los estados, ya que se han emprendido los cambios exhortados a partir del fallecimiento de Dafne Zapata, una joven que perdió la vida dentro de una escuela de este tipo en Tamaulipas.

Precisó que en el país hay 26 planteles de estos y, hasta ahora, cada uno ha emprendido ajustes a su sistema de enseñanza y el único que ha sido clausurado es el de Tamaulipas. Sobre los casos de abuso sexual que persisten en planteles en México, comentó que el 7 de septiembre iniciará una jornada nacional de concientización contra este delito y cualquier maltrato en escuelas.