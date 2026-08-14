EU revoca más de 175 mil visas; delitos encabezan las causas de cancelación

El edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visas a extranjeros, principalmente por actividades delictivas, incumplimiento de las condiciones migratorias y posibles amenazas para la seguridad nacional.

La cifra fue revelada por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien explicó que las autoridades llevan a cabo una revisión continua de los extranjeros que cuentan con estos permisos para determinar si siguen cumpliendo los requisitos para permanecer legalmente en el país.

Pigott dio a conocer el dato durante su participación en Breitbart News Daily, programa de radio de orientación política conservadora que es conducido por Mike Slater.

“Así pues, el Departamento de Estado ha revocado más de 175 mil visados a extranjeros que los tenían”, afirmó el funcionario.

Pigott señaló que las cancelaciones se concentran en tres grandes categorías: violaciones a las condiciones de la visa, infracciones a la ley y situaciones consideradas un riesgo para la seguridad nacional.

“Los tres principales motivos de revocación de visados son: que incumplan las condiciones de sus visados, que infrinjan la ley o que representen una amenaza para la seguridad nacional”, explicó.

La cantidad también supone un incremento respecto a diciembre, cuando el Departamento de Estado reportaba unas 100 mil revocaciones.

“Esas 175 mil, más de 175 mil revocaciones de visas representan un aumento con respecto a las 100 mil de diciembre”, dijo Pigott.

El portavoz atribuyó el aumento al mecanismo de revisión permanente y defendió su continuidad como una herramienta para detectar a quienes ya no cumplen las condiciones de su autorización migratoria.

“Esto muestra la necesidad de ello [y] muestra los resultados de nuestro programa de verificación continua”, sostuvo.

Pigott defendió que las autoridades evalúen cada expediente de manera individual y sostuvo que la política busca impedir que personas involucradas en delitos conserven su autorización migratoria.

“Es una política de sentido común. Si alguien está involucrado en actividades delictivas, no tenemos la obligación de permitirle permanecer en el país”, concluyó.

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FGR