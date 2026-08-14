‘La cancelación de la visa al hijo de López Obrador no cayó del cielo’: Manuel Añorve

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán no puede desligarse de los señalamientos, investigaciones y revelaciones que, afirmó, durante años han rodeado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano.

“La cancelación de la visa al hijo de López Obrador no cayó del cielo”, afirmó el legislador priista, quien cuestionó que el caso se pretenda desviar hacia otros temas y episodios de la historia de México.

“Ahora quieren presentarlo como víctima y hablar de Maximiliano para que nadie hable de eso. ¡Son las cortinas de humo del bienestar!”, expresó.

La reacción de la Presidenta por la cancelación de la VISA de Andrés “Andy” López Beltrán dice mucho más que todos los argumentos que utilizó para defenderlo.



En lugar de explicar por qué el hijo del expresidente está nuevamente en el centro de señalamientos y cuestionamientos,… pic.twitter.com/7fCQB3cU1J — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) August 14, 2026

Manuel Añorve también retomó la postura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha señalado que la visa es un privilegio y no un derecho para ingresar a ese país.

En este contexto, el senador destacó la importancia de la relación bilateral y comercial con Estados Unidos, al que calificó como “nuestro socio comercial número uno” y el principal receptor de lo que México produce y exporta.

Manuel Añorve sostuvo que el caso de López Beltrán forma parte de un problema más amplio.

“Los casos se les acumulan, las preguntas crecen y las respuestas no llegan, se esconden en rollos patrioteros”, afirmó.

Manuel Añorve consideró que el debate no debe convertirse en una disputa política entre personajes o partidos, sino centrarse en las explicaciones que, a su juicio, aún están pendientes sobre el caso.

“Esto no es Alito contra Claudia. No es Estados Unidos contra México. Y mucho menos conservadores contra liberales del siglo XIX”, sostuvo.

Manuel Añorve insistió en que el gobierno debe responder a los cuestionamientos de fondo y no recurrir a referencias históricas para desviar la atención. “Hay algo que ya no pueden hacer: borrar los hechos, tapar el sol con un dedo”, afirmó.

También señaló que la discusión sobre la visa ocurre en un momento en que México debe cuidar especialmente su relación con Estados Unidos, por su peso económico y comercial.

“Nuestro socio comercial número uno” es, dijo, el principal receptor de lo que México produce y exporta.

Manuel Añorve resumió su postura en dos frases: “La soberanía se defiende. La impunidad no” y “Menos clases de historia. Y más explicaciones”.

“Están haciendo agua por todas partes”, concluyó.

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FGR