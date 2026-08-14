Van más de 271 mil mexicanos repatriados desde EU, informa Gobierno de Sheinbaum

El Director del Instituto Nacional de Migración este viernes en Palacio Nacional, ofreciendo la información.

Más de 271 mil mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos, a raíz de la política antimigratoria que Donald Trump emprendió desde el primer día de su segundo mandato en dicho país.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, expuso, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que desde el 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de este año se ha recibido a 271 mil 193 connacionales, de los cuales 171 mil 508 ingresaron vía terrestre, mientras que 99 mil 685 vía aérea, a través de 816 vuelos en los aeropuertos de Villa Hermosa, Tapachula, Cancún, Mérida, Oaxaca, Morelia, Campeche, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

El 95% de los repatriados son originarios de los siguientes estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Aseguró que durante la recepción de los paisanos se ha procurado el trato digno, para que lleguen a un lugar mejor del que llegaron.

“Es importante recalcar que en todo momento se da un trato digno a todas y a todos nuestros hermanas y hermanos migrantes. Ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos”, dijo.

Recordó que para garantizar un buen recibimiento a los connacionales repatriados se puso en marcha el programa México te abraza, para que al tocar territorio cuenten con alimentos, cuenten con una valoración médica así como las facilidades para ponerse en contacto con sus familias.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que los centros de atención donde se recibe a los mexicanos han operado de manera permanente todos los días, con la participación de 34 dependencias federales.

Comentó que por medio de estas estancias se han proporcionado un millón 567 mil servicios, como la entrega de raciones de comida, traslados a comunidades de origen, asistencia para afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o a programas sociales, entre otros.

“Todo el gobierno trabaja para que nuestras heroínas y héroes en retorno puedan reintegrarse a sus comunidades, en su país natal, porque entendemos que volver no siempre es fácil, implica dejar atrás sueños y empezar de nuevo. Por eso les decimos que no están solas ni solos. México es su hogar, siempre los vamos a recibir con dignidad, con respeto y con los brazos abierto”, dijo.

En cuanto a la recepción de migrantes originarios de otros países, Salomón Céspedes comentó que se han recibido alrededor de 19 mil personas y en la última semana fueron 216.

Aseguró que a partir del incendio en el centro de Ciudad Juárez, donde varias decenas de migrantes perdieron la vida, se establecieron protocolos para evitar que una situación así se repitiera, por lo que sostuvo que actualmente se brinda atención para también garantizar que el trato a personas en movilidad de otras nacionalidades también tengan la garantía del respeto a sus derechos.

“Y en ese aspecto se viene privilegiando protocolos y supervisiones de manera permanente en estricto apego a temas y protocolos de protección civil, pero sobre todo de derechos humanos. Hoy en día las instancias tienen otro rol no tiene ningún tipo de acción que tenga que ver con temas carcelarios, hay libertad”, aseguró.

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FGR